В свердловском городе назначен новый глава отдела полиции

В Тавде (Свердловская область) приказом начальника регионального полицейского главка Александра Мешкова назначен новый руководитель МО МВД России «Тавдинский», им стал подполковник полиции Василий Соколовский. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
«С понедельника 13 февраля 2023 года в Тавде подполковник полиции Василий Соколовский возглавил отдел полиции. В 2019 году он был назначен заместителем начальника ОМВД», — отметил полковник Горелых.
Ранее агентство сообщало, что новым начальником межмуниципального отдела МВД «Верхнепышминский» назначен силовик из Красноуральска — подполковник Сергей Запецкий. Он показал себя эффективно, а прошлый начальник уволился на фоне приезда ревизоров.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.