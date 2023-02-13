13 февраля 2023

В свердловском городе назначен новый глава отдела полиции

В Тавде назначен новый руководитель полиции подполковник Василий Соколовский
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
С 13 февраля Василий Соколовский начал работу в должности главы полиции Тавды Фото:

В Тавде (Свердловская область) приказом начальника регионального полицейского главка Александра Мешкова назначен новый руководитель МО МВД России «Тавдинский», им стал подполковник полиции Василий Соколовский. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

«С понедельника 13 февраля 2023 года в Тавде подполковник полиции Василий Соколовский возглавил отдел полиции. В 2019 году он был назначен заместителем начальника ОМВД», — отметил полковник Горелых.

Ранее агентство сообщало, что новым начальником межмуниципального отдела МВД «Верхнепышминский» назначен силовик из Красноуральска — подполковник Сергей Запецкий. Он показал себя эффективно, а прошлый начальник уволился на фоне приезда ревизоров.

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В Тавде (Свердловская область) приказом начальника регионального полицейского главка Александра Мешкова назначен новый руководитель МО МВД России «Тавдинский», им стал подполковник полиции Василий Соколовский. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. «С понедельника 13 февраля 2023 года в Тавде подполковник полиции Василий Соколовский возглавил отдел полиции. В 2019 году он был назначен заместителем начальника ОМВД», — отметил полковник Горелых. Ранее агентство сообщало, что новым начальником межмуниципального отдела МВД «Верхнепышминский» назначен силовик из Красноуральска — подполковник Сергей Запецкий. Он показал себя эффективно, а прошлый начальник уволился на фоне приезда ревизоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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