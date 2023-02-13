13 февраля 2023
12 февраля 2023

Силовики ХМАО заинтересовались гибелью работника на Приобском месторождении

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди несут цветы к месту убийства Бориса Немцова. Москва, чрезвычайная ситуация, лента ограждения, следственный комитет россии
Следственный комитет ХМАО расследует причины гибели бурильщика Фото:

Следственный комитет ХМАО завел уголовное дело из-за гибели бурильщика на Приобском месторождении. По информации с официального сайта ведомства, рабочий получил травму частью фонтанной арматуры, вырвавшейся под давлением.

«На Приобском месторождении при проведении работ по опрессовке скважины получил несовместимую с жизнью травму бурильщик, которого ударило деталью конструкции фонтанной скважины, вырвавшейся под высоким давлением. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — указано в публикации.

В настоящее время следственный комитет ХМАО проводит расследование причин происшествия, в ходе которого установит ответственных за соблюдение правил безопасности на объекте. Виновным в смерти нефтяника грозит срок до 5 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что на Приобском месторождении ХМАО погиб бурильщик нефтесервисной компании «Экотон». Источник агентства отметил, что ЧП случилось из-за нарушения правил промышленной безопасности.

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Следственный комитет ХМАО завел уголовное дело из-за гибели бурильщика на Приобском месторождении. По информации с официального сайта ведомства, рабочий получил травму частью фонтанной арматуры, вырвавшейся под давлением. «На Приобском месторождении при проведении работ по опрессовке скважины получил несовместимую с жизнью травму бурильщик, которого ударило деталью конструкции фонтанной скважины, вырвавшейся под высоким давлением. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — указано в публикации. В настоящее время следственный комитет ХМАО проводит расследование причин происшествия, в ходе которого установит ответственных за соблюдение правил безопасности на объекте. Виновным в смерти нефтяника грозит срок до 5 лет. Ранее URA.RU сообщало, что на Приобском месторождении ХМАО погиб бурильщик нефтесервисной компании «Экотон». Источник агентства отметил, что ЧП случилось из-за нарушения правил промышленной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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