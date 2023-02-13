Силовики ХМАО заинтересовались гибелью работника на Приобском месторождении

14 февраля 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Следственный комитет ХМАО расследует причины гибели бурильщика Фото: Антон Белицкий © URA.RU Следственный комитет ХМАО завел уголовное дело из-за гибели бурильщика на Приобском месторождении. По информации с официального сайта ведомства, рабочий получил травму частью фонтанной арматуры, вырвавшейся под давлением. «На Приобском месторождении при проведении работ по опрессовке скважины получил несовместимую с жизнью травму бурильщик, которого ударило деталью конструкции фонтанной скважины, вырвавшейся под высоким давлением. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — указано в публикации. В настоящее время следственный комитет ХМАО проводит расследование причин происшествия, в ходе которого установит ответственных за соблюдение правил безопасности на объекте. Виновным в смерти нефтяника грозит срок до 5 лет. Ранее URA.RU сообщало, что на Приобском месторождении ХМАО погиб бурильщик нефтесервисной компании «Экотон». Источник агентства отметил, что ЧП случилось из-за нарушения правил промышленной безопасности.

Следственный комитет ХМАО завел уголовное дело из-за гибели бурильщика на Приобском месторождении. По информации с официального сайта ведомства, рабочий получил травму частью фонтанной арматуры, вырвавшейся под давлением. «На Приобском месторождении при проведении работ по опрессовке скважины получил несовместимую с жизнью травму бурильщик, которого ударило деталью конструкции фонтанной скважины, вырвавшейся под высоким давлением. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — указано в публикации. В настоящее время следственный комитет ХМАО проводит расследование причин происшествия, в ходе которого установит ответственных за соблюдение правил безопасности на объекте. Виновным в смерти нефтяника грозит срок до 5 лет. Ранее URA.RU сообщало, что на Приобском месторождении ХМАО погиб бурильщик нефтесервисной компании «Экотон». Источник агентства отметил, что ЧП случилось из-за нарушения правил промышленной безопасности.