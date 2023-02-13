Пермские власти поссорились с краевым прокурором

Отношения Махонина (слева) и Бухтоярова (справа) испортились в последние полгода Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Регулярные замечания прокуратуры в адрес пермских властей объясняются напряженными отношениями между офисом губернатора и надзорным органом. Последним проявлением конфликта источники URA.RU в политэлитах считают выданное прокуратурой предписание по некачественной уборке снега в центре Перми.

С 1 января этим занимается подведомственное краевому минтрансу предприятие. И в восемь раз увеличенное финансирование на содержание 1 кв. м. дороги (по сравнению с тратами администрации Перми) не привело к улучшению ситуации.

Другой пример — позиция прокуратуры по законопроекту о передаче полномочий по содержанию электросетей с муниципального на краевой уровень. Тогда надзорный орган категорично высказался против. Хотя, отмечают инсайдеры, для прокуратуры эта сфера всегда была особо опекаемой, по разным причинам. После поправки депутата Антона Удальева прокуратура смягчилась, но пообещала пристально следить за реализацией закона.

Есть версия, что конфликт носит личный характер. Другие утверждают, что он подогревается полпредством в ПФО, которое, вместо того, чтобы выступить модератором, своим бездействием скорее подогревает конфликт, подначивая одну из сторон на дальнейшее обострение. Источник в политэлитах отмечает, что обеим сторонам, и прокуратуре, и краевым властям, «есть над чем работать» в части позиционирования. В надзорном ведомстве не ответили на запрос URA.RU.