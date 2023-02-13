13 февраля 2023

Мишустин направил более 500 млн рублей на развитие туризма в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, туристы, природа, активный отдых, туризм пермский край, пеший поход
Более 500 млн рублей направлены в Свердловскую область в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Свердловской области 589 млн рублей в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Агентство ранее информировало о том, что из полумиллиарда, 38 млн рублей направятся на музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в 2023 году.

«В 2023 году 332 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на развитие прибрежных зон, строительство глэмпингов и сети маршрутов. Также средства пойдут на усовершенствование „Демидовского маршрута“ и помощь людям с ограниченными возможностями», — сказано в сообщении.

Оставшаяся часть средств пойдет на обустройство туристического центра Екатеринбурга. На эти нужды остается 219,5 млн рублей.

Ранее агентство сообщало, что музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в 2023 году получит 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение 9 февраля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Свердловской области 589 млн рублей в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Агентство ранее информировало о том, что из полумиллиарда, 38 млн рублей направятся на музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в 2023 году. «В 2023 году 332 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на развитие прибрежных зон, строительство глэмпингов и сети маршрутов. Также средства пойдут на усовершенствование „Демидовского маршрута“ и помощь людям с ограниченными возможностями», — сказано в сообщении. Оставшаяся часть средств пойдет на обустройство туристического центра Екатеринбурга. На эти нужды остается 219,5 млн рублей. Ранее агентство сообщало, что музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в 2023 году получит 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение 9 февраля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...