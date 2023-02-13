Мишустин направил более 500 млн рублей на развитие туризма в Свердловской области

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Свердловской области 589 млн рублей в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Агентство ранее информировало о том, что из полумиллиарда, 38 млн рублей направятся на музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в 2023 году.
«В 2023 году 332 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на развитие прибрежных зон, строительство глэмпингов и сети маршрутов. Также средства пойдут на усовершенствование „Демидовского маршрута“ и помощь людям с ограниченными возможностями», — сказано в сообщении.
Оставшаяся часть средств пойдет на обустройство туристического центра Екатеринбурга. На эти нужды остается 219,5 млн рублей.
Ранее агентство сообщало, что музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в 2023 году получит 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение 9 февраля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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