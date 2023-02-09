Мишустин выделил деньги на екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки»

10 февраля 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Ранее «Ночь музыки» получила 2,2 млн рублей из фонда президентских грантов Фото: Размик Закарян © URA.RU Музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в 2023 году получит 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение 9 февраля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает департамент информационной политики. «Свердловская область подала заявки по всем мерам поддержки отрасли и выиграла максимальную сумму на 2023 год — 585 миллиона рублей. Первым подписано распоряжение о выделении денег на „Ночь музыки“», — заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова. Ранее заявку на софинансирование фестиваля подал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. От Свердловской области на всероссийский конкурс на продвижение событийных мероприятий подано еще пять заявок, помимо Ural Music Night. Всего в конкурсе участвует 134 заявки из 57 регионов. В прошлом 2022 году фестиваль «Ночь музыки» потерял несколько титульных спонсоров из-за того, что решил показать скандальную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Тогда свердловский губернатор Куйвашев убедил владельца «Мотива» Виталия Кочеткова остаться с фестивалем, чтобы не испортить имидж области и его лично в преддверии избирательной кампании. В 2023 году «Ночь музыки» пройдет 23 июня. В настоящий момент Ural Music Night также получил президентский грант в размере 2,2 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Музыкальный фестиваль «Ночь музыки» в 2023 году получит 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение 9 февраля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает департамент информационной политики. «Свердловская область подала заявки по всем мерам поддержки отрасли и выиграла максимальную сумму на 2023 год — 585 миллиона рублей. Первым подписано распоряжение о выделении денег на „Ночь музыки“», — заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова. Ранее заявку на софинансирование фестиваля подал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. От Свердловской области на всероссийский конкурс на продвижение событийных мероприятий подано еще пять заявок, помимо Ural Music Night. Всего в конкурсе участвует 134 заявки из 57 регионов. В прошлом 2022 году фестиваль «Ночь музыки» потерял несколько титульных спонсоров из-за того, что решил показать скандальную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Тогда свердловский губернатор Куйвашев убедил владельца «Мотива» Виталия Кочеткова остаться с фестивалем, чтобы не испортить имидж области и его лично в преддверии избирательной кампании. В 2023 году «Ночь музыки» пройдет 23 июня. В настоящий момент Ural Music Night также получил президентский грант в размере 2,2 млн рублей.