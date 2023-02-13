Екатеринбуржцы затравили швейцарского журналиста, приехавшего в уральский «Мемориал»*. Фото, видео

14 февраля 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Маркус Акерет (справа) приехал в Екатеринбург 14 февраля Фото: URA.RU © URA.RU Журналист из Швейцарии Маркус Акерет, который приехал в Екатеринбург, столкнулся с травлей со стороны журналистов телеканала «Крик ТВ», сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Акерет приехал в город на интервью к главе уральского отделения организации «Мемориал» (признана в РФ иноагентом) Алексею Мосину. Маркус Акерет приехал к офису Алексея Мосина около 11:00. У входа его уже ждали журналисты телеканала, которые задавали приехавшему коллеге вопросы о его политических взглядах, об отношении к России и ее власти. Акерет отказались разговаривать с журналистами и попытались уйти от них по улице, отказавшись от интервью в офисе Мосина. Они решили провести разговор в другом месте. Однако репортеры последовали за ними, продолжая задавать вопросы. «Эта мразь приехала писать свои статьи <…> Видите, какое поникшее лицо? А статьи он пишет смелые», — сказал корреспондент «Крик ТВ». Акерет не стал отвечать и молчал почти все время, пока рядом с ним были журналисты. Швейцарский корреспондент работает в московском офисе газеты Neue Zurcher Zeitung. Причины его приезда неизвестны, однако, предположительно, между ним и Мосиным была договоренность о проведении интервью. * — организация «Мемориал» включена в реестр иноагентов в РФ. Ее возглавляет историк Алексей Мосин. Маркус Акерет (слева) и Алексей Мосин (справа) пытались уйти от журналистов Фото: URA.RU © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Журналист из Швейцарии Маркус Акерет, который приехал в Екатеринбург, столкнулся с травлей со стороны журналистов телеканала «Крик ТВ», сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Акерет приехал в город на интервью к главе уральского отделения организации «Мемориал» (признана в РФ иноагентом) Алексею Мосину. Маркус Акерет приехал к офису Алексея Мосина около 11:00. У входа его уже ждали журналисты телеканала, которые задавали приехавшему коллеге вопросы о его политических взглядах, об отношении к России и ее власти. Акерет отказались разговаривать с журналистами и попытались уйти от них по улице, отказавшись от интервью в офисе Мосина. Они решили провести разговор в другом месте. Однако репортеры последовали за ними, продолжая задавать вопросы. «Эта мразь приехала писать свои статьи <…> Видите, какое поникшее лицо? А статьи он пишет смелые», — сказал корреспондент «Крик ТВ». Акерет не стал отвечать и молчал почти все время, пока рядом с ним были журналисты. Швейцарский корреспондент работает в московском офисе газеты Neue Zurcher Zeitung. Причины его приезда неизвестны, однако, предположительно, между ним и Мосиным была договоренность о проведении интервью. * — организация «Мемориал» включена в реестр иноагентов в РФ. Ее возглавляет историк Алексей Мосин.