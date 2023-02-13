Журналист из Швейцарии Маркус Акерет, который приехал в Екатеринбург, столкнулся с травлей со стороны журналистов телеканала «Крик ТВ», сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Акерет приехал в город на интервью к главе уральского отделения организации «Мемориал» (признана в РФ иноагентом) Алексею Мосину.
Маркус Акерет приехал к офису Алексея Мосина около 11:00. У входа его уже ждали журналисты телеканала, которые задавали приехавшему коллеге вопросы о его политических взглядах, об отношении к России и ее власти.
Акерет отказались разговаривать с журналистами и попытались уйти от них по улице, отказавшись от интервью в офисе Мосина. Они решили провести разговор в другом месте. Однако репортеры последовали за ними, продолжая задавать вопросы. «Эта мразь приехала писать свои статьи <…> Видите, какое поникшее лицо? А статьи он пишет смелые», — сказал корреспондент «Крик ТВ». Акерет не стал отвечать и молчал почти все время, пока рядом с ним были журналисты.
Швейцарский корреспондент работает в московском офисе газеты Neue Zurcher Zeitung. Причины его приезда неизвестны, однако, предположительно, между ним и Мосиным была договоренность о проведении интервью.
* — организация «Мемориал» включена в реестр иноагентов в РФ. Ее возглавляет историк Алексей Мосин.
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