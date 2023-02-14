Столтенберг допустил отправку Киеву истребителей

14 февраля 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Вопрос передачи Киеву истребителей обсуждается, отметил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вопрос поставки Украине истребителей НАТО не стоит на повестке дня, однако это тема обсуждается странами-участницами альянса. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтебнерг перед началом заседания глав оборонных ведомств стран-участниц в Брюсселе. «Вопрос [поставок Украине] военных самолетов не является наиболее срочным вопросом сейчас. Дискуссии продолжаются», — сказал Йенс Столтенберг в ходе своего выступления, трансляция которого велась на официальном сайте альянса. Первоочередной задачей для НАТО Генсек назвал передачу Киеву уже обещанной техники и боеприпасов. Украинское правительство запросило у западных стран истребители сразу после того, как получило от них соглашение на передачу танков. В частности, в начале февраля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность в том, что его страна получит от Запада все необходимые инструменты для завершения российско-украинского конфликта, включая авиацию, уже в 2023 году. Ранее Столтенберг заявлял, что вопрос передачи Украине истребителей будет поднят странами альянса в ходе заседания глав оборонных ведомств 14—15 февраля, сообщает RT. Спустя некоторое время передать Киеву авиацию согласились Соединенные Штаты, отмечает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вопрос поставки Украине истребителей НАТО не стоит на повестке дня, однако это тема обсуждается странами-участницами альянса. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтебнерг перед началом заседания глав оборонных ведомств стран-участниц в Брюсселе. «Вопрос [поставок Украине] военных самолетов не является наиболее срочным вопросом сейчас. Дискуссии продолжаются», — сказал Йенс Столтенберг в ходе своего выступления, трансляция которого велась на официальном сайте альянса. Первоочередной задачей для НАТО Генсек назвал передачу Киеву уже обещанной техники и боеприпасов. Украинское правительство запросило у западных стран истребители сразу после того, как получило от них соглашение на передачу танков. В частности, в начале февраля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность в том, что его страна получит от Запада все необходимые инструменты для завершения российско-украинского конфликта, включая авиацию, уже в 2023 году. Ранее Столтенберг заявлял, что вопрос передачи Украине истребителей будет поднят странами альянса в ходе заседания глав оборонных ведомств 14—15 февраля, сообщает RT. Спустя некоторое время передать Киеву авиацию согласились Соединенные Штаты, отмечает «Национальная служба новостей».