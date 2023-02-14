Столтенберг допустил отправку Киеву истребителей

Вопрос поставки Украине истребителей НАТО не стоит на повестке дня, однако это тема обсуждается странами-участницами альянса. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтебнерг перед началом заседания глав оборонных ведомств стран-участниц в Брюсселе.
«Вопрос [поставок Украине] военных самолетов не является наиболее срочным вопросом сейчас. Дискуссии продолжаются», — сказал Йенс Столтенберг в ходе своего выступления, трансляция которого велась на официальном сайте альянса. Первоочередной задачей для НАТО Генсек назвал передачу Киеву уже обещанной техники и боеприпасов.
Украинское правительство запросило у западных стран истребители сразу после того, как получило от них соглашение на передачу танков. В частности, в начале февраля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность в том, что его страна получит от Запада все необходимые инструменты для завершения российско-украинского конфликта, включая авиацию, уже в 2023 году.
Ранее Столтенберг заявлял, что вопрос передачи Украине истребителей будет поднят странами альянса в ходе заседания глав оборонных ведомств 14—15 февраля, сообщает RT. Спустя некоторое время передать Киеву авиацию согласились Соединенные Штаты, отмечает «Национальная служба новостей».
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Вопрос поставки Украине истребителей НАТО не стоит на повестке дня, однако это тема обсуждается странами-участницами альянса. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтебнерг перед началом заседания глав оборонных ведомств стран-участниц в Брюсселе. «Вопрос [поставок Украине] военных самолетов не является наиболее срочным вопросом сейчас. Дискуссии продолжаются», — сказал Йенс Столтенберг в ходе своего выступления, трансляция которого велась на официальном сайте альянса. Первоочередной задачей для НАТО Генсек назвал передачу Киеву уже обещанной техники и боеприпасов. Украинское правительство запросило у западных стран истребители сразу после того, как получило от них соглашение на передачу танков. В частности, в начале февраля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность в том, что его страна получит от Запада все необходимые инструменты для завершения российско-украинского конфликта, включая авиацию, уже в 2023 году. Ранее Столтенберг заявлял, что вопрос передачи Украине истребителей будет поднят странами альянса в ходе заседания глав оборонных ведомств 14—15 февраля, сообщает RT. Спустя некоторое время передать Киеву авиацию согласились Соединенные Штаты, отмечает «Национальная служба новостей».