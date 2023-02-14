В США раскрыли, как Путин сдерживает начало третьей мировой войны

Judging Freedom: единственный, кто сдерживает третью мировую войну, это Путин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в Астане. Астана, путин владимир
Сдержанная политика президента России Владимира Путина предотвращает развитие мировой войны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Единственное, что сдерживает начало третьей мировой войны, это политика президента России Владимира Путина. С таким мнением выступил обозреватель Эндрю Наполитано в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он также отметил, что развитие мирового конфликта активно поддерживает правительство США.

«И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его [Путина] безрассудстве и безумии. В действительности же имеются довольно веские доказательства того, что этот конфликт последовательно провоцировали Соединенные Штаты», — заявил Эндрю Наполитано, передают argumenti.ru.

По всему миру переживают, что украинский конфликт может перерасти в мировой. Некоторые европейские политики не хотят передавать Украине оружие из своих стран, потому что оно может развязать третью мировую войну. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не допустит использование его спутников Starlink для эскалации украинского конфликта.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Единственное, что сдерживает начало третьей мировой войны, это политика президента России Владимира Путина. С таким мнением выступил обозреватель Эндрю Наполитано в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он также отметил, что развитие мирового конфликта активно поддерживает правительство США. «И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его [Путина] безрассудстве и безумии. В действительности же имеются довольно веские доказательства того, что этот конфликт последовательно провоцировали Соединенные Штаты», — заявил Эндрю Наполитано, передают argumenti.ru. По всему миру переживают, что украинский конфликт может перерасти в мировой. Некоторые европейские политики не хотят передавать Украине оружие из своих стран, потому что оно может развязать третью мировую войну. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не допустит использование его спутников Starlink для эскалации украинского конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...