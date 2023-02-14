В США раскрыли, как Путин сдерживает начало третьей мировой войны

Judging Freedom: единственный, кто сдерживает третью мировую войну, это Путин

14 февраля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Сдержанная политика президента России Владимира Путина предотвращает развитие мировой войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Единственное, что сдерживает начало третьей мировой войны, это политика президента России Владимира Путина. С таким мнением выступил обозреватель Эндрю Наполитано в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он также отметил, что развитие мирового конфликта активно поддерживает правительство США. «И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его [Путина] безрассудстве и безумии. В действительности же имеются довольно веские доказательства того, что этот конфликт последовательно провоцировали Соединенные Штаты», — заявил Эндрю Наполитано, передают argumenti.ru. По всему миру переживают, что украинский конфликт может перерасти в мировой. Некоторые европейские политики не хотят передавать Украине оружие из своих стран, потому что оно может развязать третью мировую войну. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не допустит использование его спутников Starlink для эскалации украинского конфликта.

Единственное, что сдерживает начало третьей мировой войны, это политика президента России Владимира Путина. С таким мнением выступил обозреватель Эндрю Наполитано в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он также отметил, что развитие мирового конфликта активно поддерживает правительство США. «И это полностью противоречит общепринятому нарративу о его [Путина] безрассудстве и безумии. В действительности же имеются довольно веские доказательства того, что этот конфликт последовательно провоцировали Соединенные Штаты», — заявил Эндрю Наполитано, передают argumenti.ru. По всему миру переживают, что украинский конфликт может перерасти в мировой. Некоторые европейские политики не хотят передавать Украине оружие из своих стран, потому что оно может развязать третью мировую войну. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не допустит использование его спутников Starlink для эскалации украинского конфликта.