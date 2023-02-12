Илон Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за Украины

13 февраля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Илон Маск заявил, что спутники Starlink не предназначены для военных целей Фото: Susan Walsh/AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не допустит использование Starlink эскалации конфликта на Украине, которая может привести к третьей мировой войне. Соответствующее заявление он опубликовал в своем twitter-аккаунте. «Starlink — это коммуникационная магистраль Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», — написал Илон Маск. Также предприниматель подчеркнул, что спутники Starlink предназначены исключительно для частного использования, но никак не для военных целей. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины столкнулись со сбоями в работе Starlink на линии фронта, напоминает MK.RU . Тогда бывший астронавт Скотт Келли призвал предпринимателя восстановить работу спутников. Президент американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компанию не устраивает тот факт, что ВСУ используют интернет Starlink для военных нужд, передает Life .

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не допустит использование Starlink эскалации конфликта на Украине, которая может привести к третьей мировой войне. Соответствующее заявление он опубликовал в своем twitter-аккаунте. «Starlink — это коммуникационная магистраль Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», — написал Илон Маск. Также предприниматель подчеркнул, что спутники Starlink предназначены исключительно для частного использования, но никак не для военных целей. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины столкнулись со сбоями в работе Starlink на линии фронта, напоминает MK.RU. Тогда бывший астронавт Скотт Келли призвал предпринимателя восстановить работу спутников. Президент американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компанию не устраивает тот факт, что ВСУ используют интернет Starlink для военных нужд, передает Life.