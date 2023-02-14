Министр обороны Германии высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Министр обороны Германии: конфликт на Украине не завершится в ближайшее время

14 февраля 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Скорой победы Украины не стоит ожидать, следует из слов Бориса Писториуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «Я думаю, что окончания конфликта на Украине в краткосрочной перспективе не ожидается. Скорой победы я тоже не вижу», — заявил Борис Писториус во время встречи с военными ведомствами стран НАТО. Он также отметил высоки риски эскалации военной ситуации, пишет немецкое издание Die Tageszeitung. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Путин отмечал, что цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида Киевских властей. Однако страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Зимой в СМИ появилась информация о поставках танков Киеву. Помимо современных моделей, Германия отправит Украине 178 танков Leopard 1, передает RT.

Конфликт на Украине не закончится в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «Я думаю, что окончания конфликта на Украине в краткосрочной перспективе не ожидается. Скорой победы я тоже не вижу», — заявил Борис Писториус во время встречи с военными ведомствами стран НАТО. Он также отметил высоки риски эскалации военной ситуации, пишет немецкое издание Die Tageszeitung. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Путин отмечал, что цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида Киевских властей. Однако страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Зимой в СМИ появилась информация о поставках танков Киеву. Помимо современных моделей, Германия отправит Украине 178 танков Leopard 1, передает RT.