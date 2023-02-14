Новые пермские электробусы обойдутся бюджету в сотни миллионов рублей

Мэрия Перми закупает электробусы почти на 800 млн рублей

На электробусы и зарядные станции для них потратят 784,8 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Мэрия Перми озвучила планируемые траты на покупку электробусов в 2023 году. Общая сумма из федерального, краевого и городского бюджетов составила 784,8 млн рублей. Постановление об этом появилось на сайте горадминистрации.

«Объем финансового обеспечения… составляет в 2023 году за счет средств федерального бюджета — 736,2 млн рублей, за счет средств бюджета Пермского края — 38,7 млн рублей, за счет средств бюджета Перми — 9,8 млн рублей», — сообщается в документе. Обновление подвижного состава подразумевает закупку автобусов на батареях и зарядные станции для них.

Ранее URA.RU писало о возможном повышении цен на проезд в общественном транспорте Перми минимум до 35 рублей. Для снижения числа безбилетников власти в качестве эксперимента введут на некоторые маршруты мобильных агентов.