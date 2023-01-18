Пермский депутат предложил разыграть миллион среди пассажиров автобусов

В пермском транспорте начнут работать агенты по сбору платежей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат пермской гордумы Владимир Молоковских предложил проводить ежемесячную лотерею среди пермяков, пользующихся проездными в общественном транспорте. На заседании комитета думы по благоустройству 18 января он заявил, что эта мера может содействовать повышению собираемости платы за проезд.

«Может быть, нам лотерею организовать? Раз в месяц разыгрывать миллион среди приобретателей проездных билетов. Может это каким-то образом тоже сподвигнет людей к оплате», — высказал предложение депутат.

По данным городского департамента транспорта, более 20% пассажиров не оплачивают проезд. Для борьбы с «зайцами» чиновники решили частично вернуть кондукторов и найти способы мотивации для оплаты проезда. Как рассказал на этом же заседании комитета руководитель дептранса Анатолий Путин, агенты по сбору платежей пока появятся в рамках эксперимента. В течение дня они будут переходить из транспорта в транспорт.

Всего, по его словам, планируется ввести 30-40 «мобильных кондукторов». По плану они должны продавать по 364 билета в сутки. Конкурс на определение подрядчика, будет проведен в ближайшее время. Контракт, который будет действовать до конца сентября, власти планирую заключить к 1 апреля, отметил Анатолий Путин. Если эксперимент покажет положительные результаты, договоры с поставщиками услуг в будущем будут заключаться на год.

Ранее URA.RU сообщало, что в рамках транспортной реформы в Перми отказались от услуг кондукторов. Это привело к росту числа безбилетников в автобусах и трамваях и снижению общих доходов транспортной службы. Пермские перевозчики просили мэрию вернуть кондукторов на маршруты.