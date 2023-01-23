Власти Перми готовятся поднять цены на проезд в общественном транспорте

Власти Перми готовятся поднять цены за проезд в общественном транспорте

24 января 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Власти Перми хотят увеличить оплату проезда до 35 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми хотят выйти с предложением повысить тариф на проезд в автобусах и трамваях минимум до 35 рублей. Об этом заявил первый замглавы администрации Эдуард Хайруллин на заседании гордумы. «Тариф нужно индексировать с ростом расходов. В 2023 году он планируется на 10%, это составит порядка 6,5 млрд рублей. Мы рассматриваем необходимость проиндексировать и тариф тоже. Предварительно он складывается в 37 или даже 36 рублей, но мы хотели бы выйти с предложением проиндексировать хотя бы до 35 рублей», — сообщил замглавы. Он отметил, что на следующий год заложена ставка 4,1%, следовательно, и тариф должен будет индексироваться в среднем на 4%. URA.RU сообщало о том, что после введения бескондукторной системы в общественном транспорте Перми увеличилось количество безбилетников. Для этого в 2023 году они решили в виде эксперимента ввести на полгода «мобильных агентов» — кондукторов, которые будут в течение дня на нескольких маршрутах переходить из транспорта в транспорт для обилечивания пассажиров. Пермский депутат Владимир Молоковских предложил в качестве мотивации оплаты проезда разыгрывать ежемесячно миллион рублей среди обладателей проездных.

Власти Перми хотят выйти с предложением повысить тариф на проезд в автобусах и трамваях минимум до 35 рублей. Об этом заявил первый замглавы администрации Эдуард Хайруллин на заседании гордумы. «Тариф нужно индексировать с ростом расходов. В 2023 году он планируется на 10%, это составит порядка 6,5 млрд рублей. Мы рассматриваем необходимость проиндексировать и тариф тоже. Предварительно он складывается в 37 или даже 36 рублей, но мы хотели бы выйти с предложением проиндексировать хотя бы до 35 рублей», — сообщил замглавы. Он отметил, что на следующий год заложена ставка 4,1%, следовательно, и тариф должен будет индексироваться в среднем на 4%. URA.RU сообщало о том, что после введения бескондукторной системы в общественном транспорте Перми увеличилось количество безбилетников. Для этого в 2023 году они решили в виде эксперимента ввести на полгода «мобильных агентов» — кондукторов, которые будут в течение дня на нескольких маршрутах переходить из транспорта в транспорт для обилечивания пассажиров. Пермский депутат Владимир Молоковских предложил в качестве мотивации оплаты проезда разыгрывать ежемесячно миллион рублей среди обладателей проездных.