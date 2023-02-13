В Сургуте откроется стритфуд-ресторан от бренда, который стал звездой «Тик-Тока»

Открытие ресторана в Сургуте намечено на май Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) планируется открытие ресторана сети корейского стрит-фуда Chiсko. На страницу бренда в «Тик-Токе» подписано почти 700 тысяч человек. Об этом URA.RU рассказал основатель франшизы Сергей Лебедев.

«Ориентировочно [открытие ресторана в Сургуте] — май», — сообщил Лебедев журналисту агентства. Предприниматель также уточнил, что сеть уже нашла в городе партнера и подписала с ним соглашение.

Меню ресторанов Chiсko состоит преимущественно из корейского стрит-фуда (уличная еда). Среди блюд сети токпоки (острые рисовые колбаски), корн доги (сосиски в особенном обжаренном тесте), данго (колобки или клецки) из рисовой муки, а также жареные ттоки (рисовые брусочки) с сыром моцарелла.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте и Нижневартовске появятся сетевые рестораны паназиатской кухни TomYumBar. Открытие заведений планируется в начале 2023 года.