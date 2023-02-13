13 февраля 2023

Курганский завод займется строительством самой большой школы в городе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Индустриальный парк. Курган, курганстальмост
Курганстальмост подписал контракт на строительство крупнейшей школы в Кургане Фото:

Курганский завод стал основным подрядчиком по контракту на строительство школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного. На месте подрядчика предприятие сменило московскую компанию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«Определен новый подрядчик, им является ЗАО „Курганстальмост“. Муниципальный контракт уже заключен», — ответили в мэрии. При этом работы на объекте продолжаются. Технический контроль проводит «Управление капитального строительства города Кургана».

Ранее URA.RU писало, что московская компания «Авиапромстрой» отказалась строить образовательное учреждение в 12-м микрорайоне Заозерного. В мэрии ответили, что с прежним подрядчиком договор расторгнут по соглашению обеих сторон.

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Курганский завод стал основным подрядчиком по контракту на строительство школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного. На месте подрядчика предприятие сменило московскую компанию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «Определен новый подрядчик, им является ЗАО „Курганстальмост“. Муниципальный контракт уже заключен», — ответили в мэрии. При этом работы на объекте продолжаются. Технический контроль проводит «Управление капитального строительства города Кургана». Ранее URA.RU писало, что московская компания «Авиапромстрой» отказалась строить образовательное учреждение в 12-м микрорайоне Заозерного. В мэрии ответили, что с прежним подрядчиком договор расторгнут по соглашению обеих сторон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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