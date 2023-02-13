Курганский завод займется строительством самой большой школы в городе

14 февраля 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Курганстальмост подписал контракт на строительство крупнейшей школы в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский завод стал основным подрядчиком по контракту на строительство школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного. На месте подрядчика предприятие сменило московскую компанию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «Определен новый подрядчик, им является ЗАО „Курганстальмост“. Муниципальный контракт уже заключен», — ответили в мэрии. При этом работы на объекте продолжаются. Технический контроль проводит «Управление капитального строительства города Кургана». Ранее URA.RU писало, что московская компания «Авиапромстрой» отказалась строить образовательное учреждение в 12-м микрорайоне Заозерного. В мэрии ответили, что с прежним подрядчиком договор расторгнут по соглашению обеих сторон.

Курганский завод стал основным подрядчиком по контракту на строительство школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного. На месте подрядчика предприятие сменило московскую компанию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «Определен новый подрядчик, им является ЗАО „Курганстальмост“. Муниципальный контракт уже заключен», — ответили в мэрии. При этом работы на объекте продолжаются. Технический контроль проводит «Управление капитального строительства города Кургана». Ранее URA.RU писало, что московская компания «Авиапромстрой» отказалась строить образовательное учреждение в 12-м микрорайоне Заозерного. В мэрии ответили, что с прежним подрядчиком договор расторгнут по соглашению обеих сторон.