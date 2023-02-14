В Польше заявили, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16

14 февраля 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Польский министр Мариуш Блащак выразил уверенность, что НАТО договорится о поставках истребителей Фото: Falcon® Photography/Flicker CC BY-SA 2.0 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны-члены НАТО смогут договориться о поставке американских истребителей F-16 на Украину. С таким заявлением выступил министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак. «Давление имеет смысл. Это доказывают ЗРК Patriot для Украины, танки Leopard для Украины. Думаю, что если уже столько раз мы пришли к консенсусу, то и сейчас такое соглашение будет заключено», — заявил журналистам Мариуш Блащак. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что НАТО едина в своих действиях. Президент Украины Владимир Зеленский начал просить о поставках истребителей после того, как страны Запада согласились поставить на Украину танки. Президент США Джо Байден заявил, что не передаст Киеву истребители, потому что они нужны в Америке, передает телеканал 360. О неготовности Америки предоставить истребители заявил также глава Пентагона Ллойд Остин, передает «Национальная служба новостей».

Страны-члены НАТО смогут договориться о поставке американских истребителей F-16 на Украину. С таким заявлением выступил министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак. «Давление имеет смысл. Это доказывают ЗРК Patriot для Украины, танки Leopard для Украины. Думаю, что если уже столько раз мы пришли к консенсусу, то и сейчас такое соглашение будет заключено», — заявил журналистам Мариуш Блащак. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что НАТО едина в своих действиях. Президент Украины Владимир Зеленский начал просить о поставках истребителей после того, как страны Запада согласились поставить на Украину танки. Президент США Джо Байден заявил, что не передаст Киеву истребители, потому что они нужны в Америке, передает телеканал 360. О неготовности Америки предоставить истребители заявил также глава Пентагона Ллойд Остин, передает «Национальная служба новостей».