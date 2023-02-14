Global Research: Украина тайно получила дальнобойные ракеты

Армия Украины получила ракеты дальностью 150 км, сообщает Драго Боснич Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США тайно отправили Украине реактивные снаряды ER-GMLRS дальнобойностью до 150 км. Об этом сообщает журналист Global Research Драго Боснич, ссылаясь на свои источники в разведке.

«Различные источники в разведке теперь предполагают, что киевский режим использует не только стандартные боеприпасы M30 и M31, но и новые реактивные снаряды ER-GMLRS», — говорится в публикации . Автор отметил, что США передали эти снаряды тайно. Дальнобойность данного вида ракет достигает 150 км.

Автор отметил, что нацеливание артиллерии на армию России происходит через американскую базу на территории НАТО. По словам анонимного украинского чиновника, этот процесс происходит быстро.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали снабжать Киев оружием. Член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин заявил, что в Евросоюзе будет снижаться благосостояние жителей в результате поставок западного оружия Украине.

Страны Запада стали анонсировать поставки танков на Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что состояние и боеготовность немецких танков Leopard 2A4 являются недостаточными для отправки на Украину, сообщает RT.