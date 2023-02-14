Симоньян предложила передать участникам СВО деньги богачей

Симоньян: люди, которые получают миллионы, должны делиться с военными

14 февраля 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Главред RT Симоньян считает, что богатые должны делиться с военными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Богатые люди и компании с высоким доходом должны делиться прибылью с военными, особенно с теми, кто сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в прямом эфире телеканала «Россия 1». Она возмутилась, что контрактник, в отличие от мобилизованного, получит в случае ранения всего 28 тысяч рублей. «Люди с большими и широченными карманами, я ничьим карманам не завидую, но, когда карман широкий, надо делиться. Я все время лоббирую историю о том, что нужно повысить налоги обеспеченным людям. Обязательно надо это сделать, если у нас нет другого способа, чтобы этот парень не получал 28 тысяч рублей. Те люди, которые получают 28 миллионов, должны с родиной, со страной, с этим парнем поделиться», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян ведущему Владимиру Соловьеву в прямом эфире телеканала «Россия 1». Запись эфира она опубликовала в своем telegram-канале . Главред RT также предложила компаниям, которые в год СВО и санкций получили сверхприбыль, поделиться выручкой «со страной, с родиной и бойцами». По ее словам, часть этих компаний активно эксплуатируют российские недра. Симоньян отметила, что не понимает, почему на сегодня существует большая разница между выплатами мобилизованным и контрактникам. Она считает, что это не проблема Минобороны, «оно же не печатает эти деньги». Ранее Симоньян на канале «Кеосаян Daily» на RuTube попросила россиян, уехавших из страны, не возвращаться на родину. Она также высказалась, что для таких людей нужно ввести уголовную ответственность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Богатые люди и компании с высоким доходом должны делиться прибылью с военными, особенно с теми, кто сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в прямом эфире телеканала «Россия 1». Она возмутилась, что контрактник, в отличие от мобилизованного, получит в случае ранения всего 28 тысяч рублей. «Люди с большими и широченными карманами, я ничьим карманам не завидую, но, когда карман широкий, надо делиться. Я все время лоббирую историю о том, что нужно повысить налоги обеспеченным людям. Обязательно надо это сделать, если у нас нет другого способа, чтобы этот парень не получал 28 тысяч рублей. Те люди, которые получают 28 миллионов, должны с родиной, со страной, с этим парнем поделиться», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян ведущему Владимиру Соловьеву в прямом эфире телеканала «Россия 1». Запись эфира она опубликовала в своем telegram-канале. Главред RT также предложила компаниям, которые в год СВО и санкций получили сверхприбыль, поделиться выручкой «со страной, с родиной и бойцами». По ее словам, часть этих компаний активно эксплуатируют российские недра. Симоньян отметила, что не понимает, почему на сегодня существует большая разница между выплатами мобилизованным и контрактникам. Она считает, что это не проблема Минобороны, «оно же не печатает эти деньги». Ранее Симоньян на канале «Кеосаян Daily» на RuTube попросила россиян, уехавших из страны, не возвращаться на родину. Она также высказалась, что для таких людей нужно ввести уголовную ответственность.