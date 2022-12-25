Симоньян попросила у чиновников и россиян два подарка. Видео

Симоньян попросила уехавших из России не возвращаться

25 декабря 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян рассказала, что хочет в Новом году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный редактор RT Маргарита Симоньян попросила уехавших из России не возвращаться в страну, а чиновников призвала перестать врать. Об этом она заявила в видео, опубликованном на RuTube. «Нужно перестать врать на всех уровнях. Сделайте своему народу такой новогодний подарок. В первую очередь по поводу СВО, особенно, если это люди, замещающие какие-то должности и принимающие решения в разных отраслях, работающие на нашу победу», — заявила Симоньян. Видео опубликовано на канале «Кеосаян Daily» на RuTube . Она также считает, что для таких людей нужно ввести уголовную ответственность. Также Симоньян обратилась к уехавшим россиянам. По ее словам, нужно быть очень предвзятым, чтобы думать, что в другой стране все более приветливые. Она назвала людей с таким мнением оторванными от реальности. «Спасибо, что вы все свалили. Умоляю, сделайте своему народу подарок на Новый год — никогда не возвращайтесь», — высказалась она. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что осуждает уехавших из страны после начала спецоперации на Украине. Он сообщил о планах повысить налоги для этой категории граждан. При этом президент России Владимир Путин сказал, что не осуждает уехавших из-за спецоперации на Украине.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попросила уехавших из России не возвращаться в страну, а чиновников призвала перестать врать. Об этом она заявила в видео, опубликованном на RuTube. «Нужно перестать врать на всех уровнях. Сделайте своему народу такой новогодний подарок. В первую очередь по поводу СВО, особенно, если это люди, замещающие какие-то должности и принимающие решения в разных отраслях, работающие на нашу победу», — заявила Симоньян. Видео опубликовано на канале «Кеосаян Daily» на RuTube. Она также считает, что для таких людей нужно ввести уголовную ответственность. Также Симоньян обратилась к уехавшим россиянам. По ее словам, нужно быть очень предвзятым, чтобы думать, что в другой стране все более приветливые. Она назвала людей с таким мнением оторванными от реальности. «Спасибо, что вы все свалили. Умоляю, сделайте своему народу подарок на Новый год — никогда не возвращайтесь», — высказалась она. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что осуждает уехавших из страны после начала спецоперации на Украине. Он сообщил о планах повысить налоги для этой категории граждан. При этом президент России Владимир Путин сказал, что не осуждает уехавших из-за спецоперации на Украине.