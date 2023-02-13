Жительница ХМАО нашла в кексе кусок алюминия. Фото

14 февраля 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

В творожном кексе оказался кусок алюминия (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жительница Нижневартовска (ХМАО) обнаружила в творожном кексе кусок алюминия. Об этом сообщается в группе «Привет, сей час Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот какой кусок алюминия нашли в творожном кексе продукции Самотлор-хлеб. Хорошо, что не проглотили», — написала Наталия Моргунова и приложила фото. В комментариях пользователи посоветовали сдать кекс, а также предположили, что кусок металла попал в продукт из-за старого оборудования. В компанию ООО «Самолтор-Хлеб» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее сообщалось, что жительница Сургута обнаружила камень в приобретенной в местном магазине банке с маринованными опятами. В комментариях пользователи предложили собирать грибы самостоятельно, а не покупать в магазине. Жительница Нижневартовска обнаружила в кексе кусок алюминия «Привет, сей час Нижневартовск», «ВКонтакте»

Жительница Нижневартовска (ХМАО) обнаружила в творожном кексе кусок алюминия. Об этом сообщается в группе «Привет, сей час Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот какой кусок алюминия нашли в творожном кексе продукции Самотлор-хлеб. Хорошо, что не проглотили», — написала Наталия Моргунова и приложила фото. В комментариях пользователи посоветовали сдать кекс, а также предположили, что кусок металла попал в продукт из-за старого оборудования. В компанию ООО «Самолтор-Хлеб» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее сообщалось, что жительница Сургута обнаружила камень в приобретенной в местном магазине банке с маринованными опятами. В комментариях пользователи предложили собирать грибы самостоятельно, а не покупать в магазине.