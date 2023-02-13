Жительница Нижневартовска (ХМАО) обнаружила в творожном кексе кусок алюминия. Об этом сообщается в группе «Привет, сей час Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Вот какой кусок алюминия нашли в творожном кексе продукции Самотлор-хлеб. Хорошо, что не проглотили», — написала Наталия Моргунова и приложила фото.
В комментариях пользователи посоветовали сдать кекс, а также предположили, что кусок металла попал в продукт из-за старого оборудования. В компанию ООО «Самолтор-Хлеб» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что жительница Сургута обнаружила камень в приобретенной в местном магазине банке с маринованными опятами. В комментариях пользователи предложили собирать грибы самостоятельно, а не покупать в магазине.
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