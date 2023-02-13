13 февраля 2023

Жительница ХМАО нашла в кексе кусок алюминия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В творожном кексе оказался кусок алюминия (фото из архива) Фото:

Жительница Нижневартовска (ХМАО) обнаружила в творожном кексе кусок алюминия. Об этом сообщается в группе «Привет, сей час Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот какой кусок алюминия нашли в творожном кексе продукции Самотлор-хлеб. Хорошо, что не проглотили», — написала Наталия Моргунова и приложила фото.

В комментариях пользователи посоветовали сдать кекс, а также предположили, что кусок металла попал в продукт из-за старого оборудования. В компанию ООО «Самолтор-Хлеб» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что жительница Сургута обнаружила камень в приобретенной в местном магазине банке с маринованными опятами. В комментариях пользователи предложили собирать грибы самостоятельно, а не покупать в магазине.

Жительница Нижневартовска обнаружила в кексе кусок алюминия

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Жительница Нижневартовска (ХМАО) обнаружила в творожном кексе кусок алюминия. Об этом сообщается в группе «Привет, сей час Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот какой кусок алюминия нашли в творожном кексе продукции Самотлор-хлеб. Хорошо, что не проглотили», — написала Наталия Моргунова и приложила фото. В комментариях пользователи посоветовали сдать кекс, а также предположили, что кусок металла попал в продукт из-за старого оборудования. В компанию ООО «Самолтор-Хлеб» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее сообщалось, что жительница Сургута обнаружила камень в приобретенной в местном магазине банке с маринованными опятами. В комментариях пользователи предложили собирать грибы самостоятельно, а не покупать в магазине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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