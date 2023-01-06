06 января 2023
05 января 2023

Жительница Сургута нашла камень в банке грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча фермеров. Екатеринбург, закуска, гриб, еда
Сургутянка обнаружила камень в банке с опятами (фото из архива) Фото:

Жительница Сургута (ХМАО) обнаружила камень в банке с маринованными опятами. Фотографии она опубликовала в группе «Черный список Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

«Поела грибов, осталась без зуба. Спасибо, «Магнит», — написала Ирина Иванова.

В комментариях пользователи предложили собирать грибы самостоятельно, а не покупать в магазине. «В жизни не брал продукты их торговой марки. Не просто так они дешевле», — прокомментировал Дмитрий Птерофиллум. Также горожане посоветовали есть грибы вилкой.

В пресс-службу сети магазинов «Магнит» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее сообщалось, что жительница Ханты-Мансийска пожаловалась, что в магазине торговой сети «Магнит» ей продали йогурт с плесенью. В ответ другие пользователи поделились своими историями о покупке просрочки в магазинах сети.

Жительница утверждает, что нашла камень в банке грибов
Опята куплены в «Магните», сообщила жительница в соцсетях

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Жительница Сургута (ХМАО) обнаружила камень в банке с маринованными опятами. Фотографии она опубликовала в группе «Черный список Сургут» в соцсети «ВКонтакте». «Поела грибов, осталась без зуба. Спасибо, «Магнит», — написала Ирина Иванова. В комментариях пользователи предложили собирать грибы самостоятельно, а не покупать в магазине. «В жизни не брал продукты их торговой марки. Не просто так они дешевле», — прокомментировал Дмитрий Птерофиллум. Также горожане посоветовали есть грибы вилкой. В пресс-службу сети магазинов «Магнит» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее сообщалось, что жительница Ханты-Мансийска пожаловалась, что в магазине торговой сети «Магнит» ей продали йогурт с плесенью. В ответ другие пользователи поделились своими историями о покупке просрочки в магазинах сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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