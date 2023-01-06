Жительница Сургута нашла камень в банке грибов. Фото

07 января 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Сургутянка обнаружила камень в банке с опятами (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Сургута (ХМАО) обнаружила камень в банке с маринованными опятами. Фотографии она опубликовала в группе «Черный список Сургут» в соцсети «ВКонтакте». «Поела грибов, осталась без зуба. Спасибо, «Магнит», — написала Ирина Иванова. В комментариях пользователи предложили собирать грибы самостоятельно, а не покупать в магазине. «В жизни не брал продукты их торговой марки. Не просто так они дешевле», — прокомментировал Дмитрий Птерофиллум. Также горожане посоветовали есть грибы вилкой. В пресс-службу сети магазинов «Магнит» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее сообщалось, что жительница Ханты-Мансийска пожаловалась, что в магазине торговой сети «Магнит» ей продали йогурт с плесенью. В ответ другие пользователи поделились своими историями о покупке просрочки в магазинах сети. Жительница утверждает, что нашла камень в банке грибов «Черный список Сургут», «ВКонтакте» Опята куплены в «Магните», сообщила жительница в соцсетях «Черный список Сургут», «ВКонтакте»

Жительница Сургута (ХМАО) обнаружила камень в банке с маринованными опятами. Фотографии она опубликовала в группе «Черный список Сургут» в соцсети «ВКонтакте». «Поела грибов, осталась без зуба. Спасибо, «Магнит», — написала Ирина Иванова. В комментариях пользователи предложили собирать грибы самостоятельно, а не покупать в магазине. «В жизни не брал продукты их торговой марки. Не просто так они дешевле», — прокомментировал Дмитрий Птерофиллум. Также горожане посоветовали есть грибы вилкой. В пресс-службу сети магазинов «Магнит» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее сообщалось, что жительница Ханты-Мансийска пожаловалась, что в магазине торговой сети «Магнит» ей продали йогурт с плесенью. В ответ другие пользователи поделились своими историями о покупке просрочки в магазинах сети.