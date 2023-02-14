Велосипеды «Кама» пермского завода раскупили до поступления в продажу

Выпуск велосипедов «Кама» к 300-летию Перми увеличат втрое Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Выпуск велосипедов «Кама» увеличат на 10 тысяч экземпляров к юбилею Перми. Запланированные 3 тысячи лимитированной серии раскупили еще до поступления в продажу, об этом рассказал ведущий инженер-конструктор компании — производителя велосипедов «Форвард» Сергей Андреев.

«Мы сделали 3 тысячи штук, которые приурочены к юбилею Перми, но был достаточно большой ажиотаж и они закончились, не успев произвестись. Поэтому мы в срочном порядке дозаказываем велосипеды „Кама“ в количестве еще около 10 тысяч штук. Сегодня заказ уходит на производство», — сказал Сергей Андреев.

Лимитированная серия велосипеда «Кама» будет с логотипом юбилея Перми. На заводе также сообщили, что планируют развить линейку и выпустить 6 различных моделей, в том числе в нескольких цветах. Сергей Андреев озвучил, что на предприятии «добавят зеленый цвет специально для Марии Захаровой». Ранее официальный представитель российского МИД отреагировала на возрождение производства «Камы». В своем telegram-канале она написала, что в детстве часто на нем каталась.

Серийное производство велосипедов «Кама» началось в феврале. URA.RU сообщало, что стоимость велосипеда составит 12-13 тысяч рублей. По данным производителя, купить его можно будет не только в России, но и в странах СНГ.