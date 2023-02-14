В Курганской области назначен новый начальник управления по труду и занятости

Александр Кондратов занял пост начальника управления по труду и занятости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На место ушедшего Игоря Ксенофонтова назначен новый руководитель в Главное управление по труду и занятости населения. Об этом говорится в официальном telegram-канале правительства области.

«Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления по труду и занятости населения Курганской области назначен Александр Кондратов», — указано в посте. До этого он руководил департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли в мэрии Кургана.

До этого URA.RU писало, что начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов ушел в отставку 9 февраля. Он возглавлял управление с 2016 года, в то время губернатором области являлся Алексей Кокорин.