14 февраля 2023

В Курганской области назначен новый начальник управления по труду и занятости

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, кондратов александр
Александр Кондратов занял пост начальника управления по труду и занятости Фото:

На место ушедшего Игоря Ксенофонтова назначен новый руководитель в Главное управление по труду и занятости населения. Об этом говорится в официальном telegram-канале правительства области.

«Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления по труду и занятости населения Курганской области назначен Александр Кондратов», — указано в посте. До этого он руководил департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли в мэрии Кургана.

До этого URA.RU писало, что начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов ушел в отставку 9 февраля. Он возглавлял управление с 2016 года, в то время губернатором области являлся Алексей Кокорин.

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На место ушедшего Игоря Ксенофонтова назначен новый руководитель в Главное управление по труду и занятости населения. Об этом говорится в официальном telegram-канале правительства области. «Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления по труду и занятости населения Курганской области назначен Александр Кондратов», — указано в посте. До этого он руководил департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли в мэрии Кургана. До этого URA.RU писало, что начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов ушел в отставку 9 февраля. Он возглавлял управление с 2016 года, в то время губернатором области являлся Алексей Кокорин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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