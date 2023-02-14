14 февраля 2023

В Кольцово открывается новое направление полетов

В Кольцово откроется новое направление Екатеринбург — Петрозаводск со 2 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , кольцово, ночной аэропорт
Ранее в Кольцово не было регулярных рейсов в Петрозаводск Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово со 2 мая открывается новое направление полетов Екатеринбург — Петрозаводск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Самолеты авиакомпании „Северсталь Авиа“ CRJ 200 со второго мая начнут вылетать два раза в неделю по вторникам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 16:00, прибытие в 16:25. Отправление из Петрозаводска в 17:15, прилет в Кольцово в 21:40», — сказано в сообщении.

Время вылетов самолетов указана по местному времени. В современной истории аэропорта Кольцово регулярных рейсов из Екатеринбурга в Петрозаводск не осуществлялось.

Ранее агентство сообщало, что налоговые льготы для аэропорта Кольцово, установленные по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2022 году, будут действовать и в 2023. Предполагается снижение налога на имущество для аэропорта на 50%.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово со 2 мая открывается новое направление полетов Екатеринбург — Петрозаводск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта. «Самолеты авиакомпании „Северсталь Авиа“ CRJ 200 со второго мая начнут вылетать два раза в неделю по вторникам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 16:00, прибытие в 16:25. Отправление из Петрозаводска в 17:15, прилет в Кольцово в 21:40», — сказано в сообщении. Время вылетов самолетов указана по местному времени. В современной истории аэропорта Кольцово регулярных рейсов из Екатеринбурга в Петрозаводск не осуществлялось. Ранее агентство сообщало, что налоговые льготы для аэропорта Кольцово, установленные по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2022 году, будут действовать и в 2023. Предполагается снижение налога на имущество для аэропорта на 50%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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