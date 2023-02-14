В Кольцово открывается новое направление полетов

В Кольцово откроется новое направление Екатеринбург — Петрозаводск со 2 мая

Ранее в Кольцово не было регулярных рейсов в Петрозаводск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово со 2 мая открывается новое направление полетов Екатеринбург — Петрозаводск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Самолеты авиакомпании „Северсталь Авиа“ CRJ 200 со второго мая начнут вылетать два раза в неделю по вторникам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 16:00, прибытие в 16:25. Отправление из Петрозаводска в 17:15, прилет в Кольцово в 21:40», — сказано в сообщении.

Время вылетов самолетов указана по местному времени. В современной истории аэропорта Кольцово регулярных рейсов из Екатеринбурга в Петрозаводск не осуществлялось.

Ранее агентство сообщало, что налоговые льготы для аэропорта Кольцово, установленные по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2022 году, будут действовать и в 2023. Предполагается снижение налога на имущество для аэропорта на 50%.