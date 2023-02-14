14 февраля 2023

Екатеринбуржец сбил двух полицейских

В Екатеринбурге молодой человек сбил двух сотрудников ГИБДД
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудников полиции госпитализировали после аварии Фото:

Вечером 14 февраля у Кировского оптового рынка (КОР) в Екатеринбурге молодой человек на автомобиле ВАЗ сбил двух сотрудников ГИБДД, перед которыми должен был остановиться. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

«Молодой человек на дешевой машине снес двоих сотрудников ГИБДД», — сообщил собеседник агентства. По его словам, виновник ДТП был за рулем машины, которая ранее попадала в поле зрения силовиков.

В момент аварии екатеринбуржец знал, что обязан остановиться перед инспекторами. Силовики задержали его и назначили проверку, чтобы выяснить, был ли он пьян за рулем и употреблял ли наркотики. Сотрудников отвезли в больницу.

URA.RU обратилось к представителю ГИБДД Екатеринбурга. Там сообщили, что уточняют информацию о происшествии.

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Вечером 14 февраля у Кировского оптового рынка (КОР) в Екатеринбурге молодой человек на автомобиле ВАЗ сбил двух сотрудников ГИБДД, перед которыми должен был остановиться. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Молодой человек на дешевой машине снес двоих сотрудников ГИБДД», — сообщил собеседник агентства. По его словам, виновник ДТП был за рулем машины, которая ранее попадала в поле зрения силовиков. В момент аварии екатеринбуржец знал, что обязан остановиться перед инспекторами. Силовики задержали его и назначили проверку, чтобы выяснить, был ли он пьян за рулем и употреблял ли наркотики. Сотрудников отвезли в больницу. URA.RU обратилось к представителю ГИБДД Екатеринбурга. Там сообщили, что уточняют информацию о происшествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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