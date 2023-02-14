Силовики раскрыли подробности ДТП, в котором подросток сбил двух полицейских в Екатеринбурге

Екатеринбуржец, сбивший двух полицейских в ДТП, оказался подростком

15 февраля 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Сбитым полицейским не понадобилась госпитализация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржец, который на своем ВАЗ-2101, купленным для перепродажи, въехал в двух полицейских, отказался 15-летним подростком. Он пытался уехать от полицейского патруля, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, автомобилем ВАЗ-2101, в народе более известного под название „Копейка“, управлял 15-летний подросток, в силу своего возраста, разумеется, без водительского удостоверения. Он вместе с другом на сайте „Авито“ купил данное транспортное средство с целью улучшить его состояние и перепродать подороже», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что подростки увидели, что за ними едет экипаж полицейских и попытались сбежать, однако их автомобиль продолжил ехать и врезался в двух инспекторов ГИБДД. У них не нашли серьезных повреждений, госпитализация не потребовалась. В крови водителя не нашли алкоголя и наркотиков. Силовики провели беседу с его родителями, и решается вопрос, кто должен будет заплатить за повреждения на служебной машине, в которую въехал оставленный подростками автомобиль.

Екатеринбуржец, который на своем ВАЗ-2101, купленным для перепродажи, въехал в двух полицейских, отказался 15-летним подростком. Он пытался уехать от полицейского патруля, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, автомобилем ВАЗ-2101, в народе более известного под название „Копейка“, управлял 15-летний подросток, в силу своего возраста, разумеется, без водительского удостоверения. Он вместе с другом на сайте „Авито“ купил данное транспортное средство с целью улучшить его состояние и перепродать подороже», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что подростки увидели, что за ними едет экипаж полицейских и попытались сбежать, однако их автомобиль продолжил ехать и врезался в двух инспекторов ГИБДД. У них не нашли серьезных повреждений, госпитализация не потребовалась. В крови водителя не нашли алкоголя и наркотиков. Силовики провели беседу с его родителями, и решается вопрос, кто должен будет заплатить за повреждения на служебной машине, в которую въехал оставленный подростками автомобиль.