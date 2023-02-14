14 февраля 2023

Пермского экс-прокурора отправили в СИЗО на три месяца

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Судебное заседание над экс прокурором Мурай Сергеем. Пермь, мурай сергей, суд вкс
Ранее Мурая приговаривали к 11 годам лишения свободы Фото:
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Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая, осужденного за взятки, отправили на три месяца в СИЗО. Приговор в отношении экс-силовика отменен, дело будут рассматривать заново.

«Уголовное дело в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая возвращено на новое рассмотрение. Сейчас для экс-силовика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, до 6 мая 2023 года», — сообщает Properm.ru

Сергей Мурай обвиняется во взяточничестве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий и подлоге. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже в седьмом кассационном суде Челябинска приговор в отношении бывшего силовика отменили и отправили дело на новое рассмотрение. По мнению гособвинения, суд нарушил закон, не указав, за какое именно деяние Мурая должны лишить звания советника старшей юстиции.

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Бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая, осужденного за взятки, отправили на три месяца в СИЗО. Приговор в отношении экс-силовика отменен, дело будут рассматривать заново. «Уголовное дело в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая возвращено на новое рассмотрение. Сейчас для экс-силовика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, до 6 мая 2023 года», — сообщает Properm.ru Сергей Мурай обвиняется во взяточничестве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий и подлоге. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже в седьмом кассационном суде Челябинска приговор в отношении бывшего силовика отменили и отправили дело на новое рассмотрение. По мнению гособвинения, суд нарушил закон, не указав, за какое именно деяние Мурая должны лишить звания советника старшей юстиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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