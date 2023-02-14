Пермского экс-прокурора отправили в СИЗО на три месяца

Бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая, осужденного за взятки, отправили на три месяца в СИЗО. Приговор в отношении экс-силовика отменен, дело будут рассматривать заново.
«Уголовное дело в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая возвращено на новое рассмотрение. Сейчас для экс-силовика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, до 6 мая 2023 года», — сообщает Properm.ru
Сергей Мурай обвиняется во взяточничестве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий и подлоге. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже в седьмом кассационном суде Челябинска приговор в отношении бывшего силовика отменили и отправили дело на новое рассмотрение. По мнению гособвинения, суд нарушил закон, не указав, за какое именно деяние Мурая должны лишить звания советника старшей юстиции.
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