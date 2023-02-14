Пермского экс-прокурора отправили в СИЗО на три месяца

15 февраля 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Ранее Мурая приговаривали к 11 годам лишения свободы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья Бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая, осужденного за взятки, отправили на три месяца в СИЗО. Приговор в отношении экс-силовика отменен, дело будут рассматривать заново. «Уголовное дело в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая возвращено на новое рассмотрение. Сейчас для экс-силовика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, до 6 мая 2023 года», — сообщает Properm.ru Сергей Мурай обвиняется во взяточничестве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий и подлоге. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже в седьмом кассационном суде Челябинска приговор в отношении бывшего силовика отменили и отправили дело на новое рассмотрение. По мнению гособвинения, суд нарушил закон, не указав, за какое именно деяние Мурая должны лишить звания советника старшей юстиции.

Бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая, осужденного за взятки, отправили на три месяца в СИЗО. Приговор в отношении экс-силовика отменен, дело будут рассматривать заново. «Уголовное дело в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая возвращено на новое рассмотрение. Сейчас для экс-силовика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, до 6 мая 2023 года», — сообщает Properm.ru Сергей Мурай обвиняется во взяточничестве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий и подлоге. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже в седьмом кассационном суде Челябинска приговор в отношении бывшего силовика отменили и отправили дело на новое рассмотрение. По мнению гособвинения, суд нарушил закон, не указав, за какое именно деяние Мурая должны лишить звания советника старшей юстиции.