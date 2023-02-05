Пермскому экс-прокурору отменили приговор

Индустриальный суд Перми будет заново рассматривать дело Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю, осужденного за взятки. Теперь суд в Перми будет заново рассматривать дело.

«Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил приговор экс-прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее прокурора приговорили к 11 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Мурай является одним из обвиняемых по делу о судебных приставах. Его обвиняли во взяточничестве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий и подлогу. Следствие выяснило, что бывший прокурор получал взятки на миллионы рублей от пермских бизнесменов. Гособвинение просило для Сергей Мурая 13 лет лишения свободы и штраф в 100 млн рублей.