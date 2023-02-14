В Совфеде раскрыли темы экстренного заседания перед годовщиной СВО

Совет Федерации России собирает экстренное совещание 22 февраля, в канун начала СВО на Украине, на котором сенаторы рассмотрят ряд оперативных вопросов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.
«Предполагается введение нового инструмента — специальных казначейских кредитов для регионов. По поручению президента России на эти цели будет выделено 250 миллиардов рублей», — сказал Журавлев, его слова приводит telegram-канал Совфеда.
Российские регионы смогут воспользоваться заемными средствами для развития инфраструктуры и строительства социальных объектов на новых российских территориях. Срок кредитования — 15 лет по трехпроцентной годовой ставке. Нужно оперативно решить этот вопрос, чтобы регионы смогли раньше воспользоваться новым механизмом, сказал Журавлев.
О внеплановых заседаниях в Госдуме и Совфеде за два дня до годовщины спецоперации сообщили источники РИА Новости. Темы заседаний не сообщались.
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