14 февраля 2023

В Совфеде раскрыли темы экстренного заседания перед годовщиной СВО

Совет Федераций РФ соберется перед годовщиной СВО
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, сенатор, совет федерации, совфед, сф
В годовщину СВО Совфед экстренно решит ряд вопросов, сообщил запред Николай Журавлев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Совет Федерации России собирает экстренное совещание 22 февраля, в канун начала СВО на Украине, на котором сенаторы рассмотрят ряд оперативных вопросов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

«Предполагается введение нового инструмента — специальных казначейских кредитов для регионов. По поручению президента России на эти цели будет выделено 250 миллиардов рублей», — сказал Журавлев, его слова приводит telegram-канал Совфеда.

Российские регионы смогут воспользоваться заемными средствами для развития инфраструктуры и строительства социальных объектов на новых российских территориях. Срок кредитования — 15 лет по трехпроцентной годовой ставке. Нужно оперативно решить этот вопрос, чтобы регионы смогли раньше воспользоваться новым механизмом, сказал Журавлев.

О внеплановых заседаниях в Госдуме и Совфеде за два дня до годовщины спецоперации сообщили источники РИА Новости. Темы заседаний не сообщались.

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Совет Федерации России собирает экстренное совещание 22 февраля, в канун начала СВО на Украине, на котором сенаторы рассмотрят ряд оперативных вопросов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. «Предполагается введение нового инструмента — специальных казначейских кредитов для регионов. По поручению президента России на эти цели будет выделено 250 миллиардов рублей», — сказал Журавлев, его слова приводит telegram-канал Совфеда. Российские регионы смогут воспользоваться заемными средствами для развития инфраструктуры и строительства социальных объектов на новых российских территориях. Срок кредитования — 15 лет по трехпроцентной годовой ставке. Нужно оперативно решить этот вопрос, чтобы регионы смогли раньше воспользоваться новым механизмом, сказал Журавлев. О внеплановых заседаниях в Госдуме и Совфеде за два дня до годовщины спецоперации сообщили источники РИА Новости. Темы заседаний не сообщались.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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