Тюменец устроил массовое ДТП, возвращаясь из ночного клуба. Фото

15 февраля 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Водитель ударил четыре машины, а затем слетел с дороги, проломив ограждение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюмени водитель, возвращавшийся из ночного клуба, врезался в четыре автомобиля и снес дорожное ограждение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Пройти тест на опьянение молодой человек отказался. «Нетрезвый автомобилист ночью в Тюмени разбил четыре автомобиля и сломал ограждение. ДТП случилось на перекрестке улиц 2-й Луговой и Иртышской. „Шкода Рапид“ выехала на встречную полосу и въехала в стоящие у светофора машины: „Ниссан“, „Фольксваген“, „Шевроле“ и „Ниссан Тирано“», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Люди в аварии не пострадали. Виновнику ДТП 22 года. Он пояснил, что ехал из ночного клуба, что на улице Первомайской. Пройти медосвидетельствование на опьянение тюменец отказался. Ранее его уже лишали прав за пьяную езду, водительское удостоверение он вернул в мае 2022 года. На молодого человека заведут уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, он получит административное наказание за повреждение дорожных сооружений.

В Тюмени водитель, возвращавшийся из ночного клуба, врезался в четыре автомобиля и снес дорожное ограждение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Пройти тест на опьянение молодой человек отказался. «Нетрезвый автомобилист ночью в Тюмени разбил четыре автомобиля и сломал ограждение. ДТП случилось на перекрестке улиц 2-й Луговой и Иртышской. „Шкода Рапид“ выехала на встречную полосу и въехала в стоящие у светофора машины: „Ниссан“, „Фольксваген“, „Шевроле“ и „Ниссан Тирано“», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Люди в аварии не пострадали. Виновнику ДТП 22 года. Он пояснил, что ехал из ночного клуба, что на улице Первомайской. Пройти медосвидетельствование на опьянение тюменец отказался. Ранее его уже лишали прав за пьяную езду, водительское удостоверение он вернул в мае 2022 года. На молодого человека заведут уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, он получит административное наказание за повреждение дорожных сооружений.