Мощное землетрясение прошло возле Новой Зеландии

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Место оползня после сентябрьского землетрясения 2018 года. Челябинская область, Катав-Ивановск, бурелом, поваленный лес
На севере Новой Зеландии зафиксировано землетрясение (архивное фото) Фото:

В северной части Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщила служба Geonet.

«Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду на севере Новой Зеландии», — передает данные службы РИА Новости. Служба сообщает, что эпицентр происшествия с очагом на глубине 57 километров располагался на северо-западе от города Парапарауму. Информация о возможном ущербе и количестве пострадавших не сообщается.

В начале февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение, волны которого зарегистрировали по всей планете. Группа российских спасателей, отправлявшаяся на помощь турецким коллегам в ликвидации последствий происшествия, успешно вернулась в Москву, передает телеканал 360.

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В северной части Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщила служба Geonet. «Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду на севере Новой Зеландии», — передает данные службы РИА Новости. Служба сообщает, что эпицентр происшествия с очагом на глубине 57 километров располагался на северо-западе от города Парапарауму. Информация о возможном ущербе и количестве пострадавших не сообщается. В начале февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение, волны которого зарегистрировали по всей планете. Группа российских спасателей, отправлявшаяся на помощь турецким коллегам в ликвидации последствий происшествия, успешно вернулась в Москву, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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