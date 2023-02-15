Мощное землетрясение прошло возле Новой Зеландии

На севере Новой Зеландии зафиксировано землетрясение (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В северной части Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщила служба Geonet.

«Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду на севере Новой Зеландии», — передает данные службы РИА Новости. Служба сообщает, что эпицентр происшествия с очагом на глубине 57 километров располагался на северо-западе от города Парапарауму. Информация о возможном ущербе и количестве пострадавших не сообщается.

В начале февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение, волны которого зарегистрировали по всей планете. Группа российских спасателей, отправлявшаяся на помощь турецким коллегам в ликвидации последствий происшествия, успешно вернулась в Москву, передает телеканал 360.