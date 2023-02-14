В Челябинске второклассник принес в школу нож

Учительница обнаружила нож в рюкзаке ребенка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске ученик второго класса пронес в рюкзаке нож в школу. Нож обнаружила учительница и доложила директору, началась проверка. Об этом URA.RU сообщили в администрации школы.

«14 февраля учительница увидела в рюкзаке у второклассника нож. Доложила об этом мне. Мы начали проверку, связались с его бабушкой. Подключатся инспекторы по делам несовершеннолетних, соцзащита, полиция. Расследование еще не завершилось, но по словам учительницы, мальчик ножом не размахивал, никому не угрожал, как рассказывают в соцсетях», — рассказал директор школы.

В социальных сетях появились посты с жалобами родителей. Они рассказывают, что второклассник размахивал ножом и угрожал, чем напугал их детей. Директор школы это отрицает.

«Одноклассник моего сына, принес в школу нож и сказал: „Я вас зарежу“. Он находится под опекой бабушки и дедушки, которые его жалеют и защищают, у ребенка вседозволенность в воспитании», — сообщили родители «Агентству чрезвычайных новостей».

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там на звонок не ответили.