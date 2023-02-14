14 февраля 2023

Свердловские власти пообещали снижение кварплаты в феврале

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рубль, жкх, квартплата, коммунальное хозяйство
Следствием высокой кварплаты в январе стало добавление к ней декабрьских остатков Фото:

Ситуация с повышенными тарифами в платежках свердловчан в январе является разовой, и уже в феврале плата станет значительно ниже. Об этом в ходе брифинга по нововведениям в коммунальной сфере рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«То, что в январе мы получили большую квартплату, обоснованно большим потреблением и добавкой от декабрьских остатков. В феврале плата будет значительно меньше, чем в январе», — заявил Смирнов.

Министр подчеркнул, что ранее указом губернатора региона Евгения Куйвашева был установлен предельный индекс роста тарифов на коммуналку. Согласно документу, он не может превышать 9,5%.

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Ситуация с повышенными тарифами в платежках свердловчан в январе является разовой, и уже в феврале плата станет значительно ниже. Об этом в ходе брифинга по нововведениям в коммунальной сфере рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «То, что в январе мы получили большую квартплату, обоснованно большим потреблением и добавкой от декабрьских остатков. В феврале плата будет значительно меньше, чем в январе», — заявил Смирнов. Министр подчеркнул, что ранее указом губернатора региона Евгения Куйвашева был установлен предельный индекс роста тарифов на коммуналку. Согласно документу, он не может превышать 9,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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