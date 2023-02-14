Свердловские власти пообещали снижение кварплаты в феврале

15 февраля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Следствием высокой кварплаты в январе стало добавление к ней декабрьских остатков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ситуация с повышенными тарифами в платежках свердловчан в январе является разовой, и уже в феврале плата станет значительно ниже. Об этом в ходе брифинга по нововведениям в коммунальной сфере рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «То, что в январе мы получили большую квартплату, обоснованно большим потреблением и добавкой от декабрьских остатков. В феврале плата будет значительно меньше, чем в январе», — заявил Смирнов. Министр подчеркнул, что ранее указом губернатора региона Евгения Куйвашева был установлен предельный индекс роста тарифов на коммуналку. Согласно документу, он не может превышать 9,5%.

Ситуация с повышенными тарифами в платежках свердловчан в январе является разовой, и уже в феврале плата станет значительно ниже. Об этом в ходе брифинга по нововведениям в коммунальной сфере рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «То, что в январе мы получили большую квартплату, обоснованно большим потреблением и добавкой от декабрьских остатков. В феврале плата будет значительно меньше, чем в январе», — заявил Смирнов. Министр подчеркнул, что ранее указом губернатора региона Евгения Куйвашева был установлен предельный индекс роста тарифов на коммуналку. Согласно документу, он не может превышать 9,5%.