США прекратили поставки «Виагры» в Россию

«Виагра» перестанет поступать в Россию в виде таблеток
Таблетки американской компании «Виатрис» перестанут поступать в Россию. Об этом сообщает Минпромторг.
«В 2022 году „Виатрис“ проинформировал о приостановлении поставок препарата „Виагра“ в лекарственной форме таблетки», — передает содержимое сообщения министерства «Интерфакс». Там добавили, что возможности производства аналогичного препарата в России существуют.
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