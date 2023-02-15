США прекратили поставки «Виагры» в Россию

15 февраля 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

«Виагра» перестанет поступать в Россию в виде таблеток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Таблетки американской компании «Виатрис» перестанут поступать в Россию. Об этом сообщает Минпромторг. «В 2022 году „Виатрис“ проинформировал о приостановлении поставок препарата „Виагра“ в лекарственной форме таблетки», — передает содержимое сообщения министерства «Интерфакс». Там добавили, что возможности производства аналогичного препарата в России существуют.

Таблетки американской компании «Виатрис» перестанут поступать в Россию. Об этом сообщает Минпромторг. «В 2022 году „Виатрис“ проинформировал о приостановлении поставок препарата „Виагра“ в лекарственной форме таблетки», — передает содержимое сообщения министерства «Интерфакс». Там добавили, что возможности производства аналогичного препарата в России существуют.