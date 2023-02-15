США прекратили поставки «Виагры» в Россию

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«Виагра» перестанет поступать в Россию в виде таблеток Фото:

Таблетки американской компании «Виатрис» перестанут поступать в Россию. Об этом сообщает Минпромторг.

«В 2022 году „Виатрис“ проинформировал о приостановлении поставок препарата „Виагра“ в лекарственной форме таблетки», — передает содержимое сообщения министерства «Интерфакс». Там добавили, что возможности производства аналогичного препарата в России существуют.

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Таблетки американской компании «Виатрис» перестанут поступать в Россию. Об этом сообщает Минпромторг. «В 2022 году „Виатрис“ проинформировал о приостановлении поставок препарата „Виагра“ в лекарственной форме таблетки», — передает содержимое сообщения министерства «Интерфакс». Там добавили, что возможности производства аналогичного препарата в России существуют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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