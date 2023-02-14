Жюри фестиваля в ХМАО возглавит лауреат Каннского кинофестиваля

Режиссер Павел Лунгин возглавит международное жюри на фестивале кинодебютов «Дух огня»
Лауреат Каннского кинофестиваля, режиссер Павел Лунгин возглавит международное жюри на фестивале кинодебютов «Дух огня». Эта информация была озвучена во время пресс-конференции по подготовке мероприятия.
«Международное жюри на фестивале кинодебютов „Дух огня“, который пройдет в ХМАО, возглавит режиссер Павел Лунгин. Он народный артист РФ и лауреат Каннского кинофестиваля», — отметили на пресс-конференции.
Ранее URA.RU сообщало, что Эмир Кустурица стал президентом главного кинофестиваля ХМАО. Сербского режиссера и музыканта утвердили на пост президента кинофестиваля осенью 2022 года.
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.