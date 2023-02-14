14 февраля 2023
13 февраля 2023

Жюри фестиваля в ХМАО возглавит лауреат Каннского кинофестиваля

© Служба новостей «URA.RU»
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Режиссер Павел Лунгин возглавит международное жюри на фестивале кинодебютов «Дух огня» Фото:

Лауреат Каннского кинофестиваля, режиссер Павел Лунгин возглавит международное жюри на фестивале кинодебютов «Дух огня». Эта информация была озвучена во время пресс-конференции по подготовке мероприятия.

«Международное жюри на фестивале кинодебютов „Дух огня“, который пройдет в ХМАО, возглавит режиссер Павел Лунгин. Он народный артист РФ и лауреат Каннского кинофестиваля», — отметили на пресс-конференции.

Ранее URA.RU сообщало, что Эмир Кустурица стал президентом главного кинофестиваля ХМАО. Сербского режиссера и музыканта утвердили на пост президента кинофестиваля осенью 2022 года.

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Лауреат Каннского кинофестиваля, режиссер Павел Лунгин возглавит международное жюри на фестивале кинодебютов «Дух огня». Эта информация была озвучена во время пресс-конференции по подготовке мероприятия. «Международное жюри на фестивале кинодебютов „Дух огня“, который пройдет в ХМАО, возглавит режиссер Павел Лунгин. Он народный артист РФ и лауреат Каннского кинофестиваля», — отметили на пресс-конференции. Ранее URA.RU сообщало, что Эмир Кустурица стал президентом главного кинофестиваля ХМАО. Сербского режиссера и музыканта утвердили на пост президента кинофестиваля осенью 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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