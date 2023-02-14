За хулиганство учитель решила оставить детей без питания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В школе №56 Тюмени классный руководитель одного из 6-х классов не стал заказывать горячее питание для учеников, так как захотел наказать их за плохое поведение. О ситуации в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» рассказал родитель одного из школьников.

«В нашем шестом классе произошел инцидент: кто-то пришел первыми в столовую и съели много порций не своих. Много детей остались голодными. Вместо того, чтобы разобраться и провести беседу с детьми и родителями (родители о ситуации узнали позже) учитель с 13 февраля просто не заказывает на наш класс питание. Кто дал право наказывать детей едой?» — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень».

К сообщению автор приложил скриншот переписки в родительском чате. В ней один из абонентов (якобы классный руководитель) пишет, что отсутствием питания она решила наказать детей за плохое поведение.

«Завтра кормить ваших детей не буду. Это наказание за безобразие, которое они устраивают не первый раз. Поймите меня правильно, но это надо сделать», — говорится в сообщении в чате.

URA.RU обратилось за комментарием к директору школы №56 Ольге Живодеровой. О ситуации она впервые услышала от журналиста, пообещав ознакомиться с перепиской и дать комментарий позднее.

Школа №56 является новым учебным заведением в микрорайоне Ново-Патрушево. В его торжественном открытии в январе 2023 года приняли участие губернатор Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Скриншот из группы «ЧС Тюмень» «ВКонтакте»