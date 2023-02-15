Пермские наркологи возмущены скандальной реформой главврача

В главном пермском наркодиспансере руководство решило сэкономить на врачах-наркологах

Руководство медучреждения посчитало, что фельдшеры справятся с работой, которую вели врачи-наркологи (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском краевом клиническом наркологическом диспансере (ГБУЗ «ПККНД») врачи-наркологи рискуют остаться без работы. Руководство медучреждения приняло решение доверить процедуру проведения медицинского освидетельствования фельдшерам. Об этом URA.RU рассказал врач-нарколог с 20-летним стажем кабинета освидетельствования Дмитрий Сазонов. По словам медика, на такой шаг руководство наркодиспансера пошло ради экономии.

«3 февраля вышел приказ (я как раз сегодня получил его на руки), на основании которого врачи-наркологи должны перейти на какую-то вакантную должность в ПККНД, либо будут сокращены — их заменят фельдшеры. Со слов руководства, это позволит наркодиспансеру сэкономить бюджетные средства — около 7 млн рублей в год. Мне тоже было предложено перевестись на вакантную должность, но она мне не подходит. Поэтому, я остаюсь без работы», — отметил Сазонов.

Специалист отмечает, что в краевом наркодиспансере трудится коллектив наркологов с «колоссальным» опытом работы, которого нет у фельдшеров. По словам Сазонова, экономия на врачах может негативно отразиться на качестве проведения медосвидетельствования. В результате виновные в каких-либо правонарушениях лица смогут избежать наказания. «Важны образование и опыт. Если медицинский работник некачественно проведет экспертизу, то на суде акт [медосвидетельствования] может быть отменен. То есть, к примеру, человек, совершивший серьезное ДТП, может просто избежать наказания», — пояснил врач.

Сейчас при наркодиспансере работает три кабинета медосвидетельствования, самый крупный из которых находится в Перми (восемь врачей). Еще два филиала работают в Краснокамске и Кунгуре. Получить комментарий главного врача ГБУЗ «ПККНД» Михаила Мальцева URA.RU не удалось, он не ответил на звонок корреспондента. Заместитель руководителя медучреждения по клинико-экспертной работе Григорий Козюков от каких-либо комментариев отказался.

В министерстве здравоохранения Прикамья URA.RU пояснили, что согласно приказу Минздрава РФ (от 18.12.2015 № 933) проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения допускается фельдшерами, «что и происходит в большинстве территорий Пермского края». Также в ведомстве отметили, что благодаря кадровым изменениям повысится качество оказания населению медпомощи.

«Высвобождаемым врачам психиатрам-наркологам предложены вакансии в амбулаторных и стационарных лечебных подразделениях ГБУЗ ПК „ПККНД“. Это позволит довести показатель укомплектованности врачебным персоналом лечебных подразделений до 100% (в настоящее время 85%), тем самым повысив качество и доступность медпомощи населению Пермского края», — заключили в минздраве Прикамья.