Боррель указал на переломный момент в конфликте на Украине

Переломный момент конфликта на Украине может случиться этой весной или летом. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Исход конфликта будет решен этой весной или этим летом», — цитирует слова Жозепа Борреля газета El Pais. Глава дипломатии ЕС также отметил, что военная ситуация на местах складывается не в пользу Украины. Контингент российской армии составляет 360000 человек, а украинская армия находится в невыгодном положении по количеству людей.
Ранее полковник британской армии в отставке Ричард Кемп сообщал о возможном крупномасштабном наступлении вооруженных сил РФ. При этом он предположил, что российский лидер Владимир Путин, ближе к годовщине спецоперации, якобы намерен «обострить конфликт» с Украиной.
Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Ее цель, как заявлял Путин, завершить восьмилетний конфликт в Донбассе и защита мирного населения региона.
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