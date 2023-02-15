Уральские заводы объединятся для замены импорта

Уральские заводы, производящие подъемные краны для промышленных предприятий, объединятся для обеспечения растущего спроса на свою продукцию. Об этом сообщает правительство Свердловской области на своем официальном сайте.
«Директор „Пышминского завода подъемно-транспортного оборудования“ Дмитрий Кравец и директор компании „Уралкран“ Сергей Кравчук договорились о развитии кооперации», — сказано в сообщении. На заводе подъемно-транспортного оборудования в 2022 году объем выполненных заказов вырос на 79% по отношению к 2021 году. На 2023 в планах увеличить отгрузку в два раза.
По словам Дмитрия Кравца, невозможно представить ни один цех без кранов, без подъемного оборудования. «Предприятиям, обладающим серьезным опытом в области краностроения, имеет смысл вступать в кооперацию. Наши совместные усилия обеспечат возросший спрос и заменят импортное оборудование», — сказал он.
Руководители предприятий обсудили конкретные проекты, над которыми будут совместно работать в ближайшее время. В их числе: выполнение крупных заказов и изготовление тележек для талей.
Ранее URA.RU сообщало, что завод «Исеть» в Каменске-Уральском, выполняющий гособоронзаказ, объявил о поиске сотрудников. На предприятие требуются специалисты разных направлений, им обещают бронь от призыва в армию и жилье.
Уральские заводы, производящие подъемные краны для промышленных предприятий, объединятся для обеспечения растущего спроса на свою продукцию. Об этом сообщает правительство Свердловской области на своем официальном сайте. «Директор „Пышминского завода подъемно-транспортного оборудования“ Дмитрий Кравец и директор компании „Уралкран“ Сергей Кравчук договорились о развитии кооперации», — сказано в сообщении. На заводе подъемно-транспортного оборудования в 2022 году объем выполненных заказов вырос на 79% по отношению к 2021 году. На 2023 в планах увеличить отгрузку в два раза. По словам Дмитрия Кравца, невозможно представить ни один цех без кранов, без подъемного оборудования. «Предприятиям, обладающим серьезным опытом в области краностроения, имеет смысл вступать в кооперацию. Наши совместные усилия обеспечат возросший спрос и заменят импортное оборудование», — сказал он. Руководители предприятий обсудили конкретные проекты, над которыми будут совместно работать в ближайшее время. В их числе: выполнение крупных заказов и изготовление тележек для талей. Ранее URA.RU сообщало, что завод «Исеть» в Каменске-Уральском, выполняющий гособоронзаказ, объявил о поиске сотрудников. На предприятие требуются специалисты разных направлений, им обещают бронь от призыва в армию и жилье.