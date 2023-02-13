Свердловский оборонный завод привлекает сотрудников бронью и жильем

14 февраля 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Завод «Исеть», производящий оптические и электрические соединители, ищет сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Завод «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область), выполняющий гособоронзаказ, объявил о поиске сотрудников. На предприятие требуются специалисты разных направлений, им обещают бронь от призывы и жилье. Информация об этом появилась в группе объявлений Каменска-Уральского в соцсети «ВКонтакте». «Предприятие с полувековой историей выполняет одну из ключевых задач в сфере оборонно-промышленного комплекса России. Мы создаем электрические и оптические соединители — от идеи до масштабного производства. Новые заказы, которые получает завод, требуют увеличения численности работников», — говорится в объявлении. На предприятие требуются гальваники, инженеры-технологи, фрезеровщики, автоматчики, заточники, токари, слесари и другие. Также сейчас на заводе открыт конкурс на вакансию слесаря-ремонтника станков с ЧПУ четвертого разряда с опытом от одного года. Специалисту обещают зарплату от 35 тысяч рублей. И на вакансию начальника цеха переработки пластмасс — заработная плата от 100 тысяч рублей. Новым сотрудникам предоставляют жилье и бронь от призыва. Ранее аналитики подсчитали, что за год в Свердловской области усилился дефицит кадров. Сотрудников массово ищут многие оборонные и промышленные предприятия региона. Например, «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, который является поставщиком танков для Министерства обороны РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завод «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область), выполняющий гособоронзаказ, объявил о поиске сотрудников. На предприятие требуются специалисты разных направлений, им обещают бронь от призывы и жилье. Информация об этом появилась в группе объявлений Каменска-Уральского в соцсети «ВКонтакте». «Предприятие с полувековой историей выполняет одну из ключевых задач в сфере оборонно-промышленного комплекса России. Мы создаем электрические и оптические соединители — от идеи до масштабного производства. Новые заказы, которые получает завод, требуют увеличения численности работников», — говорится в объявлении. На предприятие требуются гальваники, инженеры-технологи, фрезеровщики, автоматчики, заточники, токари, слесари и другие. Также сейчас на заводе открыт конкурс на вакансию слесаря-ремонтника станков с ЧПУ четвертого разряда с опытом от одного года. Специалисту обещают зарплату от 35 тысяч рублей. И на вакансию начальника цеха переработки пластмасс — заработная плата от 100 тысяч рублей. Новым сотрудникам предоставляют жилье и бронь от призыва. Ранее аналитики подсчитали, что за год в Свердловской области усилился дефицит кадров. Сотрудников массово ищут многие оборонные и промышленные предприятия региона. Например, «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, который является поставщиком танков для Министерства обороны РФ.