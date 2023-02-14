Бывшего замглавы администрации Кургана признали виновным в растрате

Экс-замглавы Кургана Андрея Нелюбина (справа) признали виновным в растрате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-заместителя главы администрации Кургана Андрея Нелюбина признали виновным в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Признать Нелюбина и [бывшего главбуха МУП „СДП“ Евгения] Кушнарева виновными по ст. 160. ч. 4, назначить наказание Нелюбину в виде 4 лет лишения свободы, Кушнареву — 3 лет и 9 месяцев», — огласил решение судья Владимир Сапунов. Подсудимых взяли под стражу в зале суда

Также суд постановил выплатить виновным ущерб государству в размере более 6,6 млн рублей. Экс-мэра судили за преступление, обнаруженное в пору его руководства муниципальным строительно-дорожным предприятием. По двум другим эпизодам ст. 160.ч.4 подсудимые были оправданы, за ними признали право на реабилитацию.

Бывших руководителей спецпредприятия, принадлежащего мэрии Кургана, отправили под суд из-за создания подконтрольных им фирм. Данные компании выступали посредниками по контрактам для СДП, приобретая стройматериалы по завышенным ценам. Ущерб от их действий превысил 6 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Кургана в третий раз предстанет перед судом по делу о растрате в МУП «СДП». Нелюбина и Кушнарева уже признавали виновными по делу, однако областной суд отменил приговор и направил дело на пересмотр.