Лавров заявил о введении безвизового режима с некоторыми странами

Лавров: Россия установит безвизовый режим с одиннадцатью странами

Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал упрощение визовых условий с рядом государств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия установит безвизовый режим с одиннадцатью странами. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. Еще с шестью странами для получения виз будут установлены упрощенные условия.

«Сейчас где-то с одиннадцатью странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, — облегченные условия, совсем простые», — сообщил Сергей Лавров во время выступления на «Правительственном часе» в Госдуме. Выступление транслировалось на официальном youtube-канале МИД РФ. Он также объявил, что для граждан 70 стран, за исключением недружественных, будут сняты ограничения на получение электронных виз.

Сейчас без визы можно улететь в Египет и в ОАЭ. В Египте визу оформят по прибытии на три месяца. В Эмиратах без визы можно находиться 90 дней, передает телеканал 360. В обоих случаях необходим загранпаспорт, который будет действителен еще как минимум полгода.