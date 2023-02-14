ЯНАО восстановил десятки сооружений в Донбассе, разрушенных обстрелами ВСУ

За 2022 год Ямал восстановил в Волновахском районе 29 социальных объектов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Строители из ЯНАО за 2022 года восстановили десятки зданий в Волновахе, которые были разрушены из-за обстрелов ВСУ. По информации пресс-службы окружного правительства, специалистам также удалось досрочно восстановить общежитие на 120 мест.

«За 2022 год Ямал восстановил в Волновахском районе 29 социальных объектов. С начала лета ямальские строители полностью отремонтировали несколько школ и детских садов, два корпуса больничного городка, станцию переливания крови, центр культуры и досуга, общежитие», — рассказали в правительстве.

Первым объектом восстановления стала школа, которою открыли к 1 сентября. Еще в 13 школах провели ремонтные работы: поменяли крыши, окна, инженерию и обставили классы необходимой мебелью. В число обновленных здании вошло и 9 детских садов. В прошлом году восстановили и оснастили здания в больничном городке.

«Также с опережением графика выполнения работ на 65 дней восстановлено здание Центра культуры и досуга, общей площадью 2 985 квадратных метров. В настоящее время в нем активно проводятся культурные мероприятия. Оперативно отремонтированы помещения сельского дома культуры села Равнополь. В 2023 году арктический регион продолжает активную работу в братском районе», — добавили там.

Ранее сообщалось, что осенью 2023 года строители приступили к восстановлению многоэтажного жилого дома. Дом состоял из двух корпусов.

