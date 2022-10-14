Строители ЯНАО приступили к новому этапу восстановления Донбасса. Фото

15 октября 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Строители ЯНАО возведут в Волновахе трехэтажный жилой дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ЯНАО приступил к реализации очередного этапа реализации программы по восстановлению мирной жизни в Волновахе. Строители округа возведут трехэтажный жилой дом, сообщает telegram-канал «Строим Ямал». «В Волновахе силами Ямала строится трехэтажный жилой дом. Возведением трехэтажки из двух корпусов на 43 квартиры ознаменовалось начало очередного этапа программы по восстановлению округом мирной жизни в Волновахском районе», — сообщает пресс-служба окружного департамента строительства. Строители ведут работы по разработке котлована, у одного из корпусов начаты работы по устройству фундамента. Дом планируют сдать в эксплуатацию весной 2023 года. Ранее URA.RU рассказало, что врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил ЯНАО за восстановление городской больницы в Волновахе. Также силами ямальских строителей отстроено общежитие для врачей. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима. Фото: telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала»

ЯНАО приступил к реализации очередного этапа реализации программы по восстановлению мирной жизни в Волновахе. Строители округа возведут трехэтажный жилой дом, сообщает telegram-канал «Строим Ямал». «В Волновахе силами Ямала строится трехэтажный жилой дом. Возведением трехэтажки из двух корпусов на 43 квартиры ознаменовалось начало очередного этапа программы по восстановлению округом мирной жизни в Волновахском районе», — сообщает пресс-служба окружного департамента строительства. Строители ведут работы по разработке котлована, у одного из корпусов начаты работы по устройству фундамента. Дом планируют сдать в эксплуатацию весной 2023 года. Ранее URA.RU рассказало, что врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил ЯНАО за восстановление городской больницы в Волновахе. Также силами ямальских строителей отстроено общежитие для врачей. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.