14 октября 2022
13 октября 2022

Строители ЯНАО приступили к новому этапу восстановления Донбасса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, строительство, стройка, гимназия40
Строители ЯНАО возведут в Волновахе трехэтажный жилой дом Фото:

ЯНАО приступил к реализации очередного этапа реализации программы по восстановлению мирной жизни в Волновахе. Строители округа возведут трехэтажный жилой дом, сообщает telegram-канал «Строим Ямал».

«В Волновахе силами Ямала строится трехэтажный жилой дом. Возведением трехэтажки из двух корпусов на 43 квартиры ознаменовалось начало очередного этапа программы по восстановлению округом мирной жизни в Волновахском районе», — сообщает пресс-служба окружного департамента строительства.

Строители ведут работы по разработке котлована, у одного из корпусов начаты работы по устройству фундамента. Дом планируют сдать в эксплуатацию весной 2023 года.

Ранее URA.RU рассказало, что врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил ЯНАО за восстановление городской больницы в Волновахе. Также силами ямальских строителей отстроено общежитие для врачей.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.

Фото:

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ЯНАО приступил к реализации очередного этапа реализации программы по восстановлению мирной жизни в Волновахе. Строители округа возведут трехэтажный жилой дом, сообщает telegram-канал «Строим Ямал». «В Волновахе силами Ямала строится трехэтажный жилой дом. Возведением трехэтажки из двух корпусов на 43 квартиры ознаменовалось начало очередного этапа программы по восстановлению округом мирной жизни в Волновахском районе», — сообщает пресс-служба окружного департамента строительства. Строители ведут работы по разработке котлована, у одного из корпусов начаты работы по устройству фундамента. Дом планируют сдать в эксплуатацию весной 2023 года. Ранее URA.RU рассказало, что врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил ЯНАО за восстановление городской больницы в Волновахе. Также силами ямальских строителей отстроено общежитие для врачей. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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