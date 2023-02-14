Добровольцев в ХМАО приравняют к ветеранам боевых действий

15 февраля 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Комитет думы ХМАО по финансам предложил приравнять добровольцев к ветеранам боевых действий Фото: Сергей Русанов © URA.RU На заседаниях комитета Думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике и фракции «Единая Россия» внесены изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Согласно им добровольцы в зоне СВО будут приравнены к ветеранам боевых действий, сообщается на сайте думы. «Этот законопроект разработан для военнообязанных, которые пошли служить в зону специальной военной операции добровольцами. Это новая мера поддержки. Кто ушел добровольцем в зону СВО, будет приравнен к ветеранам боевых действий», — отметил председатель Думы Борис Хохряков. На следующем заседании Думы этот вопрос будет вынесен на голосование. Борис Хохряков выразил надежду, что депутаты проголосуют за принятие поправок. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ввели новые меры социальной поддержки для участников СВО. Добровольцы смогут получать сертификаты на протезирование, в том числе зубное, компенсацию затрат на газификацию жилья, а в случае гибели их родителям будут доступно оздоровление.

На заседаниях комитета Думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике и фракции «Единая Россия» внесены изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Согласно им добровольцы в зоне СВО будут приравнены к ветеранам боевых действий, сообщается на сайте думы. «Этот законопроект разработан для военнообязанных, которые пошли служить в зону специальной военной операции добровольцами. Это новая мера поддержки. Кто ушел добровольцем в зону СВО, будет приравнен к ветеранам боевых действий», — отметил председатель Думы Борис Хохряков. На следующем заседании Думы этот вопрос будет вынесен на голосование. Борис Хохряков выразил надежду, что депутаты проголосуют за принятие поправок. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ввели новые меры социальной поддержки для участников СВО. Добровольцы смогут получать сертификаты на протезирование, в том числе зубное, компенсацию затрат на газификацию жилья, а в случае гибели их родителям будут доступно оздоровление.