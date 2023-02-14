14 февраля 2023

Добровольцев в ХМАО приравняют к ветеранам боевых действий

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет думы ХМАО по финансам предложил приравнять добровольцев к ветеранам боевых действий Фото:

На заседаниях комитета Думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике и фракции «Единая Россия» внесены изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Согласно им добровольцы в зоне СВО будут приравнены к ветеранам боевых действий, сообщается на сайте думы.

«Этот законопроект разработан для военнообязанных, которые пошли служить в зону специальной военной операции добровольцами. Это новая мера поддержки. Кто ушел добровольцем в зону СВО, будет приравнен к ветеранам боевых действий», — отметил председатель Думы Борис Хохряков.

На следующем заседании Думы этот вопрос будет вынесен на голосование. Борис Хохряков выразил надежду, что депутаты проголосуют за принятие поправок.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ввели новые меры социальной поддержки для участников СВО. Добровольцы смогут получать сертификаты на протезирование, в том числе зубное, компенсацию затрат на газификацию жилья, а в случае гибели их родителям будут доступно оздоровление.

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На заседаниях комитета Думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике и фракции «Единая Россия» внесены изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Согласно им добровольцы в зоне СВО будут приравнены к ветеранам боевых действий, сообщается на сайте думы. «Этот законопроект разработан для военнообязанных, которые пошли служить в зону специальной военной операции добровольцами. Это новая мера поддержки. Кто ушел добровольцем в зону СВО, будет приравнен к ветеранам боевых действий», — отметил председатель Думы Борис Хохряков. На следующем заседании Думы этот вопрос будет вынесен на голосование. Борис Хохряков выразил надежду, что депутаты проголосуют за принятие поправок. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ввели новые меры социальной поддержки для участников СВО. Добровольцы смогут получать сертификаты на протезирование, в том числе зубное, компенсацию затрат на газификацию жилья, а в случае гибели их родителям будут доступно оздоровление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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