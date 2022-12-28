В ХМАО ввели новые меры социальной поддержки для участников СВО. Список

29 декабря 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Добровольцам, участвующим в СВО, расширили список мер поддержки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти ХМАО одобрили новые меры социальной поддержки добровольцам, участвующим в специальной военной операции. В постановлении правительства округа, опубликованном на официальном сайте, указано, что добровольцы смогут получать сертификаты на протезирование, в том числе зубное, компенсацию затрат на газификацию жилья, а в случае гибели их родителям будут доступно оздоровление на базе организаций соцобслуживания округа. «На добровольцев, участвующих в специальной военной операции, и граждан из их числа, получивших инвалидность, распространены такие меры социальной поддержки, как: бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; получение сертификатов на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту; оплата затрат на газификацию жилья; ежемесячное пособие родителям погибших добровольцев и предоставление им услуг по оздоровлению на базе организаций социального обслуживания автономного округа при наличии медицинских показаний один раз в год», — указано в постановлении. Меры распространяются на военнослужащих, поступивших в добровольческие формирования Вооруженных Сил РФ «на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года». В округе проживают 17 добровольцев, имеющих право на получение звания ветерана боевых действий, и 7 родителей погибших добровольцев. Реализовывать новые меры поддержки планируется за счет бюджета ХМАО. Объем финансирования на 2022 год составит 1 миллион 827 тысяч рублей, на 2023—2025 годы — 3 миллиона 144 тысячи 400 рублей. Дополнительного выделения средств на это не потребуется, так как реализация запланирована за счет выделенных ассигнований по окружной программе «Социальное и демографическое развитие». Ранее URA.RU сообщало об увеличении пособий в ХМАО. С 1 января 2023 года будут проиндексированы те, что зависят от величины прожиточного минимума, который вырос в Югре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО одобрили новые меры социальной поддержки добровольцам, участвующим в специальной военной операции. В постановлении правительства округа, опубликованном на официальном сайте, указано, что добровольцы смогут получать сертификаты на протезирование, в том числе зубное, компенсацию затрат на газификацию жилья, а в случае гибели их родителям будут доступно оздоровление на базе организаций соцобслуживания округа. «На добровольцев, участвующих в специальной военной операции, и граждан из их числа, получивших инвалидность, распространены такие меры социальной поддержки, как: бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; получение сертификатов на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту; оплата затрат на газификацию жилья; ежемесячное пособие родителям погибших добровольцев и предоставление им услуг по оздоровлению на базе организаций социального обслуживания автономного округа при наличии медицинских показаний один раз в год», — указано в постановлении. Меры распространяются на военнослужащих, поступивших в добровольческие формирования Вооруженных Сил РФ «на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года». В округе проживают 17 добровольцев, имеющих право на получение звания ветерана боевых действий, и 7 родителей погибших добровольцев. Реализовывать новые меры поддержки планируется за счет бюджета ХМАО. Объем финансирования на 2022 год составит 1 миллион 827 тысяч рублей, на 2023—2025 годы — 3 миллиона 144 тысячи 400 рублей. Дополнительного выделения средств на это не потребуется, так как реализация запланирована за счет выделенных ассигнований по окружной программе «Социальное и демографическое развитие». Ранее URA.RU сообщало об увеличении пособий в ХМАО. С 1 января 2023 года будут проиндексированы те, что зависят от величины прожиточного минимума, который вырос в Югре.