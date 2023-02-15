Reuters: Еврокомиссия намерена отключить «Тинькофф» и Альфа-банк от SWIFT

15 февраля 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

«Тинькофф» возможно лишится подключения к системе SWIFT, сообщается в СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Банки «Тинькофф», Альфа-банк и Росбанк должны лишиться подключения к системе SWIFT. С таким предложением выступили члены Еврокомиссии, их слова приводит международное агентство Reuters. «Комиссия предложила странам ЕС сократить еще четыре российских банка, включая частный Альфа-банк, онлайн-банк „Тинькофф“ и коммерческий кредитор Росбанк из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT, сообщили два дипломатических источника в ЕС на условиях анонимности», — говорится в публикации . Ограничения вступят в силу после публикации 10 пакета санкций от Евросоюза. Международная система SWIFT упрощает денежные переводы и делает их быстрее. Также она делает платежи безопасными от влияния сторонних пользователей. После начала спецоперации России на Украине некоторые банки России были отключены от SWIFT. Среди них: Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ), а также «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ), ВТБ.

Банки «Тинькофф», Альфа-банк и Росбанк должны лишиться подключения к системе SWIFT. С таким предложением выступили члены Еврокомиссии, их слова приводит международное агентство Reuters. «Комиссия предложила странам ЕС сократить еще четыре российских банка, включая частный Альфа-банк, онлайн-банк „Тинькофф“ и коммерческий кредитор Росбанк из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT, сообщили два дипломатических источника в ЕС на условиях анонимности», — говорится в публикации. Ограничения вступят в силу после публикации 10 пакета санкций от Евросоюза. Международная система SWIFT упрощает денежные переводы и делает их быстрее. Также она делает платежи безопасными от влияния сторонних пользователей. После начала спецоперации России на Украине некоторые банки России были отключены от SWIFT. Среди них: Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ), а также «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ), ВТБ.