Екатеринбургский митрополит не видит необходимости в уроках секспросвета для детей

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, кульберг алексей, свечи, пасха, прихожане, служба, религия, православие
По словам Кульберга, уроки секспросвета нужны больше родителям, а не детям Фото:

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) считает, что в школах детям не нужны уроки сексуального просвещения, вместо этого обучение должно проводиться для родителей детскими психологами. Об этом он заявил во время прямой линии телекомпании ОТВ.

«Уроки секспросвета — это уроки о том, как безопасно совершать половой акт. Детские психологи — не те, которые пролоббированы, а которые занимаются секспросветом, лечат детские травмы, говорят о том, что есть понятие возрастной психологии, и ребенку какие-то вещи полезно знать, и они безопасны для его психики, а что-то неполезно», — начал митрополит.

По его словам, отношения мужчины и женщины не надо упрощать до уровня физиологии и спаривания. Лучше всего в школе рассказывать детям о культуре семейной жизни и любви. «Уроки как пользоваться контрацептивами… Те, кто интересуется, тот найдет в интернете. Я бы такие уроки проводил с родителями, чтобы они научились говорить с ребенком о тонких вопросах», — заявил Кульберг.

Ранее екатеринбургский митрополит объяснил, почему у патриарха Кирилла есть дорогие иномарки. По его словам, причиной передвижения патриарха Кирилла на дорогих автомобилях является то, что титул патриарха «великий господин и отец» не лживый.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) считает, что в школах детям не нужны уроки сексуального просвещения, вместо этого обучение должно проводиться для родителей детскими психологами. Об этом он заявил во время прямой линии телекомпании ОТВ. «Уроки секспросвета — это уроки о том, как безопасно совершать половой акт. Детские психологи — не те, которые пролоббированы, а которые занимаются секспросветом, лечат детские травмы, говорят о том, что есть понятие возрастной психологии, и ребенку какие-то вещи полезно знать, и они безопасны для его психики, а что-то неполезно», — начал митрополит. По его словам, отношения мужчины и женщины не надо упрощать до уровня физиологии и спаривания. Лучше всего в школе рассказывать детям о культуре семейной жизни и любви. «Уроки как пользоваться контрацептивами… Те, кто интересуется, тот найдет в интернете. Я бы такие уроки проводил с родителями, чтобы они научились говорить с ребенком о тонких вопросах», — заявил Кульберг. Ранее екатеринбургский митрополит объяснил, почему у патриарха Кирилла есть дорогие иномарки. По его словам, причиной передвижения патриарха Кирилла на дорогих автомобилях является то, что титул патриарха «великий господин и отец» не лживый.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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