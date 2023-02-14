Екатеринбургский митрополит объяснил дорогие иномарки патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл передвигается на дорогих иномарках из-за титула «великого господина и отца»

15 февраля 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Кульберг: элементы роскошной жизни патриарха Кирилла являются подарками прихожан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Причиной передвижения патриарха Кирилла на дорогих автомобилях является то, что титул патриарха «великий господин и отец» не лживый. Об этом рассказал Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений Кульберг. «Патриарх Кирилл передвигается на дорогих иномарках, так как титул „великий господин и отец“ является не лживым звуком вежливости, а правдой жизни», — написал митрополит. Также он отметил, если патриарха охраняют, значит есть люди, кому его жизнь очень важна. Кульберг подчеркнул, что элементы роскошной жизни патриарха, являются подарками прихожан. «Кому было интересно об этом, предлагаю подарить своему отцу дорогие часы или автомобиль. И прочувствовать от этого удовольствие», — добавил митрополит Евгений. Ранее URA.RU сообщало, что против митрополита Евгения Кульберга были введены президентом Украины Владимиром Зеленским санкции. Главу екатеринбургской митрополии повеселили действия президента Украины.

Причиной передвижения патриарха Кирилла на дорогих автомобилях является то, что титул патриарха «великий господин и отец» не лживый. Об этом рассказал Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений Кульберг. «Патриарх Кирилл передвигается на дорогих иномарках, так как титул „великий господин и отец“ является не лживым звуком вежливости, а правдой жизни», — написал митрополит. Также он отметил, если патриарха охраняют, значит есть люди, кому его жизнь очень важна. Кульберг подчеркнул, что элементы роскошной жизни патриарха, являются подарками прихожан. «Кому было интересно об этом, предлагаю подарить своему отцу дорогие часы или автомобиль. И прочувствовать от этого удовольствие», — добавил митрополит Евгений. Ранее URA.RU сообщало, что против митрополита Евгения Кульберга были введены президентом Украины Владимиром Зеленским санкции. Главу екатеринбургской митрополии повеселили действия президента Украины.