Патрушев летит в Челябинск

Николай Патрушев проведет совещание по нацбезопасности в Челябинске
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прилетит в Челябинск 16 февраля. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ. Он проведет совещание по вопросам национальной безопасности.
«16 февраля Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации посетит Челябинск», — сказано в сообщении. Уточняется, что он проинспектирует работу некоторых предприятий, а также проведет совещание по нацбезопасности. В повестку совещания войдет вопрос технологического суверенитета Российской Федерации.
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