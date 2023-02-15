Патрушев летит в Челябинск

15 февраля 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев проведет совещание по нацбезопасности в Челябинске Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прилетит в Челябинск 16 февраля. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ. Он проведет совещание по вопросам национальной безопасности. «16 февраля Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации посетит Челябинск», — сказано в сообщении. Уточняется, что он проинспектирует работу некоторых предприятий, а также проведет совещание по нацбезопасности. В повестку совещания войдет вопрос технологического суверенитета Российской Федерации.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прилетит в Челябинск 16 февраля. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ. Он проведет совещание по вопросам национальной безопасности. «16 февраля Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации посетит Челябинск», — сказано в сообщении. Уточняется, что он проинспектирует работу некоторых предприятий, а также проведет совещание по нацбезопасности. В повестку совещания войдет вопрос технологического суверенитета Российской Федерации.