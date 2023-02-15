Патрушев летит в Челябинск

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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
Николай Патрушев проведет совещание по нацбезопасности в Челябинске Фото:

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прилетит в Челябинск 16 февраля. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ. Он проведет совещание по вопросам национальной безопасности.

«16 февраля Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации посетит Челябинск», — сказано в сообщении. Уточняется, что он проинспектирует работу некоторых предприятий, а также проведет совещание по нацбезопасности. В повестку совещания войдет вопрос технологического суверенитета Российской Федерации.

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прилетит в Челябинск 16 февраля. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ. Он проведет совещание по вопросам национальной безопасности. «16 февраля Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации посетит Челябинск», — сказано в сообщении. Уточняется, что он проинспектирует работу некоторых предприятий, а также проведет совещание по нацбезопасности. В повестку совещания войдет вопрос технологического суверенитета Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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